Québec solidaire veut mobiliser les troupes dans la région

La députée de Québec solidaire et candidate au poste de co-porte-parole Ruba Ghazal est de passage au Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre d'une tournée du Québec.

Elle a d’abord échangé avec des militants lundi soir dans le secteur de Chicoutimi.

Au cours des prochains jours, la députée de Mercier rendra visite au président des Producteurs de lait du Québec et à la coordonnatrice de Loge M'entraide.

Elle doit également rencontrer des militants de Jonquière et visiter le Cégep de Chicoutimi.

La candidate reconnaît que le parti doit en faire plus pour réaliser des gains dans la région.

Il va falloir que Québec solidaire, on sorte de nos chambres d’écho et des gens qui nous appuient déjà. Il va falloir qu’on aille dans des secteurs où les gens nous appuient moins, comme chez les 55 ans et plus ou les travailleurs qui sont dans les usines , a expliqué Ruba Ghazal en entrevue à C’est jamais pareil.

Rappelons que la course aux postes de porte-parole de Québec solidaire aura lieu lors du congrès du parti, du 24 au 26 novembre prochain.

Manon Massée a annoncé qu'elle ne renouvellera pas son mandat de co-porte-parole. En plus de Mme Ghazal, Émilise Lessard-Therrien et Christine Labrie se sont portées candidates.