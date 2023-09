Une première rentrée pour les élèves de la nouvelle école Claudette-Bradshaw

L’école Claudette-Bradshaw, située dans le quartier nord de Moncton, accueille des élèves pour la première fois. L’institution scolaire, qui accueille les enfants de la maternelle à la cinquième année, a été construite pour désengorger les écoles francophones de la ville.

L’école Claudette-Bradshaw partage son toit avec l’école Le Mascaret - dont le déménagement a eu lieu en janvier dernier - et une nouvelle garderie de 200 places, la garderie McLaughlin.

Des enfants qui fréquentaient les écoles Champlain et Le Sommet y ont été redirigés, puisque ces écoles débordaient depuis plusieurs années.

Le directeur de l’école Claudette-Bradshaw Éric Landry était fier de voir les enfants arriver sur les lieux mardi matin.

Fébrilité c’est le mot clé, on est vraiment content d’accueillir tous les enfants et les parents , indique-t-il.

Le personnel est aussi complet, assure-t-il, à l’exception d’une aide-bibliothécaire. Mais il n’y a rien qui va affecter l’apprentissage des élèves , ajoute le directeur.

Seuls petits bémols, il n’y a toujours pas d’aires de jeux pour le moment, puisque la collecte de fonds et l’organisation de la construction dépendent de la communauté. De plus, la cafétéria n’est pas tout à fait prête et l’école cherche encore quelques personnes pour assurer le service de repas.

En tout, le complexe accueille plus de 1200 élèves répartis dans les deux écoles.

Avec des informations de Louis-Philippe LeBlanc