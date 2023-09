Mauvaise qualité de l’air sur la Côte-Nord mardi

Environnement Canada émet un avis concernant la qualité de l'air dans la région de Baie-Comeau, Port-Cartier et Sept-Îles.

La qualité de l'air sera mauvaise mardi en raison de la fumée provenant des feux de forêt de l'Ouest canadien.

La qualité de l'air devrait toutefois s'améliorer rapidement et même retrouver une qualité normale d'ici mercredi, selon le météorologue d'Environnement Canada, Jean-Philippe Bégin.

C'est ne rien de comparable à ce qu'on avait vécu avec les feux de forêt du Québec en juin , indique-t-il.

La concentration de particules fines qui descendent sur la région entre Ragueneau et Sept-Îles est suffisamment élevée pour devoir être surveillée, selon lui. On est actuellement entre 35 et 40 microgrammes par mètre cube, et on envoie des avertissements à partir de 35 justement, donc fait tout juste affaire à une qualité de l'air qui est mauvaise.

Les personnes vulnérables, qui souffrent d'une maladie pulmonaire notamment, sont plus à risque d'être incommodées par la mauvaise qualité de l'air.

Il est recommandé d'éviter au maximum les activités à l'extérieur, de fermer les fenêtres et d'utiliser un purificateur d'air.