La Ville de Montréal accélère la sécurisation des zones scolaires

La Ville de Montréal injecte 10 millions de dollars de plus pour accélérer la mise en place de mesures de contrôle de la circulation et de sécurisation aux abords des écoles.

Grâce à cette enveloppe supplémentaire, la Ville compte réaliser 30 projets de sécurisation dans 11 arrondissements de Montréal au cours de l’année. Une douzaine de ces projets ont déjà été complétés. Les 18 autres devraient l'être d’ici la fin de l’année, promet la Ville.

Les écoles [et les parcs], c’est des milieux de vie. Quand on sécurise autour des écoles, ça profite à tout le monde.

Ces efforts de la Ville dans les zones scolaires s’inscrivent dans le cadre du Programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAÉ). Selon les données de la Ville, le PSAÉ a permis de réaliser plus de 80 projets depuis son lancement, en 2020.

Notre programme de sécurisation aux abords des écoles, ça a permis de sécuriser jusqu’à maintenant 59 écoles dans 15 arrondissements et ça, ça touche plus de 40 000 élèves , a précisé Valérie Plante.

Soulignant que le bilan des collisions mortelles ou ayant causé des blessés graves est en augmentation partout au Québec et que Montréal ne fait pas exception, la mairesse a exprimé la volonté de son administration d’accélérer la sécurisation routière des zones scolaires très nombreuses à Montréal.

Le territoire de la Ville de Montréal est énorme. Le nombre d’intersections, le nombre d’écoles, le nombre de rues, le nombre d’artères, c’est immense. Mais on a une réelle volonté d’aller toujours plus vite.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse Valérie Plante compte sécuriser les abords d'une trentaine d'écoles de plus à Montréal en 2023. Photo : Radio-Canada

Parmi les aménagements proposés, on élargit les trottoirs près des écoles et on multiplie les saillies aux intersections de façon à ce que les voitures ne puissent se stationner à moins de 5 mètres (16 pieds) des intersections. Ce qui améliore la visibilité autant des automobilistes que des piétons aux intersections.

En élargissant les trottoirs, le temps de traverse des petits – et pour les aînés également – est moins long. Les voitures les voient davantage parce que le cinq mètres est assuré.

Présence policière accrue

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est aussi mis à contribution dans l’effort de sécurisation des zones scolaires, notamment en intensifiant la surveillance, notamment depuis le 28 août, et ce, jusqu’au 22 septembre. Les opérations se poursuivront dans les postes de quartier le reste de l’année.

À ce chapitre, deux opérations hebdomadaires dans les zones scolaires et les secteurs à risque d’accident sont prévues.

Le SPVM participera également à la mise en ligne de capsules vidéo de prévention sur les réseaux sociaux et à la distribution d’outils de sensibilisation aux abords des écoles.

Ouvrir en mode plein écran Les « radars vivants » sont des outils de plus en plus populaires pour sensibiliser les automobilistes à la sécurité aux abords des écoles. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Le SPVM innovera par ailleurs à ce chapitre en intégrant des radars vivants près des écoles. Utilisé par les policiers de Laval, ce nouveau concept consiste à placer un enfant sur le trottoir portant sur lui un écran relié à un radar de vitesse qui indique aux automobilistes la vitesse à laquelle ils circulent. Le tout sous la supervision d'un policier qui accompagne l'élève.

Des campagnes d’affichage auprès des débarcadères scolaires et à l’entrée des écoles sont aussi prévues.

Selon les données de l'Association des directeurs de police du Québec, 71 % des conducteurs dépassaient la limite de 30 km/h en 2022 dans les zones scolaires, indique Stéphane Desroches, chef de la section sécurité routière du SPVM .

Valérie Plante a d’ailleurs exhorté les parents qui viennent reconduire leur enfant à l’école en voiture, et qui contribuent par le fait même à l’augmentation de la circulation autour des écoles, à redoubler de prudence.

La Ville compte par ailleurs poursuivre sa réflexion sur l’amélioration de la sécurité routière aux abords des écoles en lançant le 25 octobre une consultation de la Commission sur les transports et les travaux publics.