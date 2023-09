Plus de 300 athlètes ont participé à la 90e Classique internationale de canots de la Mauricie du 1er au 4 septembre. Lundi, les gagnants des différentes catégories ont été récompensés pour leurs efforts.

En C2, l’épreuve reine de la compétition, le duo formé de Guillaume Blais et de Mike Davis a terminé en première position avec un chronomètre final de 13 heures, 8 minutes et 4 secondes. Ils ont devancé Ryan Halstead et Christophe Proulx par seulement 2 minutes.

Guillaume Blais et Mike Davis avaient tous deux déjà remporté la classique, mais pas ensemble.

En rabaska, l’équipe Houle Asphalte Spartiates a remporté l’épreuve de R9. Elle a complété les trois étapes en 13 heures, 36 minutes et 20 secondes, pour terminer juste devant Hockey Lemay.

Chez les femmes, Sylvie Bordeleau a terminé première dans la compétition de planche à pagaie et Olivier Drolet a triomphé chez les hommes.