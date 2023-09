Les jardiniers de la N.-É. doivent se battre contre les scarabées japonais

Juanita Champion jardine dans sa cour d’Halifax depuis qu’elle y a déménagé il y a sept ans. Cette année, elle a observé trois fois plus de scarabées japonais qu’au cours des saisons précédentes.

C'est une très mauvaise nuisance , a-t-elle dit.

Nous ne sommes pas amis.

Elle a remarqué que des centaines d’entre eux ont essaimé ses rosiers et ses saules tachetés cette année. Elle a mis en place trois pièges, mais ils ont continué à venir.

Juanita Champion affirme avoir vu trois fois plus de scarabées japonais dans son jardin d'Halifax que l'an dernier.

Elle n’est pas la seule à lutter contre les coléoptères. Debra Moreau est entomologiste des petits fruits à Agriculture et Agroalimentaire Canada. Elle suit les scarabées japonais en Nouvelle-Écosse depuis près de 10 ans.

Elle a observé les coléoptères se propager vers l’est à partir du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Maintenant, elle affirme qu’elle les voit presque partout.

Nous constatons une propagation incroyable et les données de cette année ont été particulièrement décourageantes , a-t-elle stipulé.

L’histoire des coléoptères

Le scarabée japonais est un coléoptère envahissant du Japon. Selon une fiche d’information du gouvernement du Canada, le dendroctone a été repéré pour la première fois au Canada en 1939, dans la voiture d’un touriste américain qui a voyagé à Yarmouth, en Nouvelle-Écosse.

Paul Manning est professeur adjoint au département des sciences végétales, alimentaires et environnementales de l’Université Dalhousie. Il soutient que les insectes ne volent pas très loin d’eux-mêmes. Au lieu de cela, ils profitent généralement d'un tour comme passager lorsque les gens traversent les frontières.

Ces feuilles d'arbustes ont été abîmées par le scarabée japonais.

Leurs populations dépendent également de la température. En général, les coléoptères mettent deux ans à devenir adultes. Mais Paul Manning fait part que le temps très chaud peut accélérer la croissance des coléoptères. L’année dernière a été l’une des plus chaudes jamais enregistrées. Cela signifie que les coléoptères de cette année pourraient être une combinaison des œufs de l’an dernier et de l’année précédente.

Les coléoptères mangent les feuilles de plantes comme les vignes, les arbres fruitiers et les buissons, ainsi que les érables. Leur alimentation peut tuer de très jeunes plantes et réduire les fruits des plantes plus matures. Les coléoptères mangent également les feuilles des arbres comme les tilleuls.

Debra Moreau remarque que l’insecte peut être particulièrement nocif pour les plantes à cette période de l’année, quand ils accumulent des sucres et se préparent pour l’hiver.

Et ils peuvent être exaspérants pour les jardiniers comme Juanita Champion.

Solutions antiparasitaires

Paul Manning a observé des preuves mitigées de l’efficacité des pièges à scarabées japonais. Il a dit qu’ils attrapent les coléoptères, mais les phéromones des pièges peuvent également attirer plus de coléoptères dans les jardins des gens.

Un scarabée japonais adulte et une larve de l'insecte.

Il a suggéré de frapper une branche pleine d’insectes dans une casserole d’eau chaude et savonneuse.

Mais que pouvez-vous faire si vous êtes préoccupé par votre jardin l’année prochaine?

Il y a des bactéries et des vers ronds qui tuent les vers dans le sol en septembre quand ils viennent d’éclore. Paul Manning prétend que les populations de coléoptères dépendent vraiment des conditions des étés précédents. Les incendies et les inondations de cet été auraient pu tuer certains des coléoptères de l’année prochaine, selon lui.

Mais Paul Manning et Debra Moreau sont tous deux d’accord, avec le grand nombre de coléoptères dans la province, le ravageur est là pour rester.