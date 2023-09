L'entreprise Solutions Énergétiques Volta Canada s'apprête à recevoir de la visite ministérielle aujourd'hui.

Le premier ministre du Québec, François Legault, sera à Granby en début d'après-midi pour une annonce au sujet des batteries de véhicules électriques.

Pour l'occasion, il doit être accompagné, entre autres, du ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon, et du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, François-Philippe Champagne.

Plus de détails à venir...