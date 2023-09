Les professionnelles en soins de l’Outaouais interpellent le gouvernement

Les professionnelles de l’Outaouais ont installé, mardi matin, une bannière sur le pont de LaVérendry pour demander au gouvernement du Québec de meilleures conditions de travail et salariales.

Avec le slogan Y’a des limites , l’installation de cette bannière s’inscrit dans le cadre d’une activité de visibilité des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques.

Nos demandes sont non seulement légitimes, elles sont essentielles si on veut pouvoir offrir des soins dignes de ce nom dans les années à venir. Il faut que le gouvernement mette nos solutions de l’avant afin de rendre le réseau de la santé attrayant et stimulant, autant pour les professionnelles en soins qui y sont déjà que pour les nouvelles. Cela est tout aussi vrai pour espérer ramener celles qui ont quitté vers les agences privées en raison des conditions trop difficiles , explique la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)-Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais (SPSO), Karine D’Auteuil, par voie de communiqué.

On est à un point de non-retour. Ça fait plus de 15 ans que le réseau est laissé à la dérive avec la complicité des gouvernements et des employeurs.

Selon le syndicat, le gouvernement doit écouter les besoins et les solutions de celles qui sont sur le terrain .

Trois enjeux

Les professionnelles en soins ont trois enjeux cruciaux : la charge de travail, la conciliation vie personnelle-travail et la rémunération. Ces enjeux constituent la pierre angulaire de ce qu’elles réclament. La limite a été clairement atteinte et les professionnelles en soins ne peuvent plus en faire plus dans les conditions actuelles , indique Mme D’Auteuil.

Ouvrir en mode plein écran Karine D’Auteuil, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

La présidente de la FIQ - SPSO assure que ce que les professionnelles en soins demandent est loin d’être irréaliste .

Elles veulent des horaires stables et prévisibles et elles veulent pouvoir prendre un congé quand elles en ont besoin. [...] Elles veulent avoir une charge de travail acceptable, pouvoir compter sur des équipes plus stables et plus complètes avec de meilleurs ratios pour mieux soigner la population. Par ailleurs, elles veulent être rémunérées à leur juste valeur. [...] Ça fait des années que le gouvernement leur donne des miettes d’augmentations salariales , énumère-t-elle.

Les professionnelles en soins demandent aussi des mesures pour permettre une meilleure conciliation travail et vie personnelle.