Prolonger ou non la saison de camping?

Avec le beau temps qui s’étire de plus en plus souvent jusqu’au mois de septembre, certains propriétaires de camping font durer le plaisir plus longtemps et prolongent la saison.

Compte tenu de la belle saison que nous avons faite et de la température annoncée cette semaine, on a simplement décidé de leur donner une semaine de plus , a expliqué le président du conseil d'administration du camping Jonquière, André Lessard.

Je sais qu'il y en a qui font du camping jusqu'au mois d'octobre. Et on pourrait garder nos gens ici sans qu'ils aillent en Floride , admet la gérante du camping municipal de Saint-Gédéon, Josée Brisson.

Ailleurs les dates de fermeture sont variables. Par exemple, le camping Jardin de mon père de La Baie fermera le 10 septembre, le camping Saint-Jude à Saint-Gédéon le 11 septembre et le camping de L'Anse-Saint-Jean, le 9 octobre.

Ouvrir en mode plein écran Les vacanciers en tente ont particulièrement apprécié la température clémente. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Certains campeurs, dont l’horaire était plutôt planifié avec la reprise du travail et la rentrée scolaire, ont tout de même décidé de plier bagage et clore la saison.

Alain Harvey complète les derniers préparatifs avant de retourner chez lui avec cette roulotte qu'il a achetée cette année.

Ouvrir en mode plein écran Alain Harvey complète sa première saison de camping avec sa nouvelle roulotte. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

C'est une fin de semaine de rêve, le beau temps, la plage, la belle température... Les enfants se sont amusés, on ne peut pas avoir mieux , se réjouit M. Harvey.

Le temps chaud a attiré plusieurs citoyens à la plage du camping municipal au cours des derniers jours, ce qui n'a pas toujours été le cas cet été.

En début de saison, il faut dire que la saison n'était pas clémente donc j'ai peut-être eu moins de monde pour la plage, sinon le camping était assez complet , précise toutefois la gérante du camping municipal de Saint-Gédéon.

Ouvrir en mode plein écran Le camping municipal de Saint-Gédéon ferme à la fête du Travail pour les campeurs saisonniers. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Ralentissement post-pandémie

La popularité des campings après la pandémie semble tout de même s'estomper à certains endroits.

Publicité

On voit que ça c'est calmé. On a passé la semaine quasiment tout seul. Certains sont venus, mais ils arrivaient le soir et repartaient le lendemain matin , a raconté un campeur.

J'ai vu que certains campings entre autres autour du lac [Kénogami] avaient eu un achalandage moins important. Bon, les causes je ne les connais pas, je ne peux pas analyser pourquoi ils ont eu peu d'achalandage comme ça , fait remarquer André Lessard, du camping Jonquière, qui dit pourtant avoir eu, quant à lui, une bonne saison.

D'après un reportage de Laurie Gobeil