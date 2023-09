Sciences infirmières : un baccalauréat accéléré à l’UNB en septembre 2024

Un nouveau programme pilote de baccalauréat en sciences infirmières de trois ans sera offert à l’Université du Nouveau-Brunswick à Saint-Jean à compter de septembre 2024.

Le gouvernement provincial s’est engagé à verser un peu plus de 1,2 million de dollars sur trois ans à l’ UNB pour ce programme, selon l’évaluation de ses résultats au fur et à mesure.

La profession infirmière a grand besoin de plus de personnel, et cela pourrait répondre à ce besoin , a déclaré le recteur et vice-chancelier, Paul Mazerolle, vendredi.

Trois sessions par année plutôt que deux

Le campus va ainsi offrir 21 places supplémentaires pour son baccalauréat en sciences infirmières. Il s'agit du même baccalauréat, mais les cours seront donnés en trois sessions par année, plutôt que deux.

Le baccalauréat en trois ans, comme il en existe déjà au Royaume-Uni et en Australie, est plus accessible, selon M. Mazerolle.

Les étudiantes peuvent entrer plus rapidement sur le marché du travail et économiser un peu d'argent en droits de scolarité en le faisant en trois ans , a-t-il souligné.

Ouvrir en mode plein écran Le gouvernement a annoncé le 1er septembre 2023 du financement à l’Université du Nouveau-Brunswick pour créer un baccalauréat en sciences infirmières de trois ans à Saint-Jean. Ci-dessus : la vice-rectrice du campus, Petra Hauf; la ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Arlene Dunn; le recteur et vice-chancelier, Paul Mazerolle; la doyenne de la Faculté de sciences infirmières, Lorna Butler; et la présidente du conseil des étudiants, Madison Worth. Photo : Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Jusqu’à 67 % des étudiantes qui ont répondu à un sondage à ce sujet ont dit envisager de s'inscrire à un programme de trois ans s’il était offert, indique la directrice du département de sciences infirmières, Catherine Hamilton.

La pénurie d’infirmières dans les hôpitaux ne sera pas réglée du jour au lendemain, mais c’est un pas dans la bonne direction, estime la ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Arlene Dunn.