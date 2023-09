« Un enfant nourri est un enfant heureux ».

C'est le principal conseil que la diététiste de Bathurst Janique LeBlanc aimerait partager. En entrevue à l'émission L'Heure de pointe Acadie, elle offre toutefois quelques autres astuces.

Pour en finir avec les concours du plus beau lunch

Ouvrir en mode plein écran La boîte à lunch ne doit pas être parfaite. (Photo d'archives) Photo : iStock / vaaseenaa

Dans un monde où les images de boîtes à lunch parfaites circulent sur les médias sociaux comme Instagram ou Pinterest, la spécialiste rappelle qu'il est important de remettre le plaisir de manger au coeur de la préparation des boîtes à lunch.

Publicité

Il y a des fois un côté shaming, qui a la meilleure boîte à lunch. Ce côté là je l'aime pas trop.

Les boîtes de style bento, où les aliments sont divisés par compartiments, peuvent être utiles pour y mettre des aliments que notre enfant aime et qui vont lui donner des nutriments nécessaires à sa journée.

Mais il ne faut pas sous-estimer la fameuse sandwich au fromage ou au Wow Butter, si permise, pour combler les petits estomacs.

C'est simple, mais ça peut quand même être nutritif si on la balance , souligne Janique LeBlanc.

Impliquer les enfants

Ouvrir en mode plein écran On peut demander aux enfants les aliments qu'ils aiment et faire des recettes avec ceux-ci. (Photo d'archives) Photo : iStock

Selon Janique LeBlanc, il peut être astucieux de demander à son enfant avant la rentrée ce qu'il aime manger et d'en faire une liste.

Publicité

À partir de ça, le parent peut vraiment avoir une idée: "OK, mon enfant aime cinq sortes de protéines, huit sortes de fruits et légumes, cinq produits à grains entiers". Avec ça on peut commencer à préparer des recettes qu'on fera pour la boîte à lunch.

Le plaisir de s'impliquer peut aussi encourager l'enfant à manger avec plaisir les aliments envoyés à l'école.

Trouver des protéines

Ouvrir en mode plein écran Les légumineuses sont une excellente source de protéines. Photo : Radio-Canada

Selon Mme LeBlanc, il ne faut pas négliger les protéines, qui vont soutenir les enfants pendant la journée. Même si le coût du panier bondit, il est encore possible de trouver des protéines économiques que les enfants vont aimer.

Janique LeBlanc cite les légumineuses, les oeufs, les produits laitiers et les graines, comme les graines de citrouille et de sésame, comme de bonnes options.

On doit magasiner les protéines et planifier les repas en fonction des soldes , recommande aussi la diététiste.

Avec des informations de l'émission L'Heure de pointe Acadie