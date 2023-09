Le plaisancier porté disparu à Tidnish, en N.-É., retrouvé mort

Le plaisancier porté disparu depuis samedi après être sorti en bateau sur la rivière Tidnish, en Nouvelle-Écosse, a été retrouvé sans vie.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a confirmé par voie de communiqué que le corps de l’homme de 64 ans avait été repêché lundi par son équipe de récupération sous-marine.

L’individu en question était sorti en bateau sur la rivière Tidnish samedi et n’était toujours pas revenu chez lui à quelques kilomètres de là, à Northport, le lendemain.

Une vaste opération de secours était en cours depuis dimanche matin à Tidnish, en Nouvelle-Écosse, à la frontière avec le Nouveau-Brunswick, pour tenter de le retrouver.

Son embarcation avait été repérée dimanche, et les recherches pour le retrouver se sont poursuivies dans la journée de lundi.