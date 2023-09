Birmanie et tensions en mer de Chine au menu du sommet de l’ANASE

Les dirigeants d'Asie du Sud-Est se réunissent mardi en Indonésie pour un sommet qui devrait être dominé par la crise en Birmanie et le regain d'agressivité de Pékin en mer de Chine méridionale.

En l'absence du président Joe Biden, la vice-présidente américaine Kamala Harris devrait chercher à Jakarta à repousser les velléités chinoises dans cette zone maritime contestée qui inquiète les pays de son pourtour.

Le sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), dernier grand rendez-vous de la présidence indonésienne, sera suivi de réunions du groupe régional avec la Chine, les États-Unis et d'autres puissances.

Le bloc de dix nations a longtemps été décrié comme étant un forum de discussion sans réel pouvoir alors que ses membres divisés ont du mal à trouver une voix unie sur la crise en Birmanie, pays membre dirigé par une junte depuis un coup d'État en 2021.

Publicité

Une série de réunions bilatérales mercredi sera suivie jeudi du sommet de l'Asie de l'Est, réunissant 18 pays, mais d'où les poids lourds Joe Biden, le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine seront absents. Le premier ministre chinois Li Qiang et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov devraient représenter Pékin et Moscou.

Pas de consensus sur la Birmanie

Un projet de communiqué final du sommet de l' ANASE , consulté par l'AFP, montre une section laissée vide sur la Birmanie, indiquant l'absence de consensus sur la crise.

Les ministres des Affaires étrangères du groupe régional devaient lundi procéder à un examen complet de l'application du plan de paix en cinq points adopté en 2021 et formuler une recommandation à leurs dirigeants, a indiqué la cheffe de la diplomatie indonésienne Retno Marsudi.

Même si elle a signé le plan, la junte l'a largement ignoré, restant sourde face aux critiques internationales et refusant de mettre fin à la violence et de reprendre les négociations de paix avec les opposants.

La Thaïlande a organisé de façon unilatérale des réunions avec la junte et la dirigeante démocratiquement élue Aung San Suu Kyi, aggravant les divisions de l' ANASE .

Ouvrir en mode plein écran La prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, condamnée à un total de 33 ans de prison, est assignée à résidence depuis le coup d'État militaire de février 2021. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Jorge Silva

Certains pays du groupe font pression pour que la junte soit réinvitée aux réunions, a indiqué un diplomate d'Asie du Sud-Est à l'AFP.

Publicité

Faute d'une intervention directe et énergique, l'ANASE ne peut vraiment pas faire grand-chose pour aider à résoudre la crise , relève Oh Ei Sun, du Centre de recherche du Pacifique basé en Malaisie.

La question de la mer de Chine

Les velléités de Pékin en mer de Chine méridionale – qu'elle revendique presque dans sa totalité – ont à nouveau été mises en évidence après que Pékin a publié une nouvelle carte standard sur laquelle les zones maritimes revendiquées chevauchent celles de plusieurs pays de l' ANASE .

La carte a déclenché de vives réactions dans plusieurs pays de la région Asie-Pacifique, dont l'Inde, la Malaisie, le Vietnam et les Philippines.

Ouvrir en mode plein écran Un vaisseau des garde-côtes chinois photographié le 23 avril 2023 depuis le navire des garde-côtes philippins, en mer de Chine méridionale contestée. (Photo d'archives) Photo : Agence France-Presse via Getty Images / TED ALJIBE

Les dirigeants d'Asie du Sud-Est devraient faire part de leurs inquiétudes concernant les terrains pris sur la mer, les activités et les incidents graves dans cette mer, selon le projet de texte. Il dénonce aussi des actions qui ont accru les tensions et pourraient compromettre la paix, la sécurité et la stabilité dans la région .

Lors du sommet de l'Asie de l'Est, auquel participeront jeudi les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Inde et la Russie, Kamala Harris devrait être opposée au vétéran de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.

Lors de ces réunions, Mme Harris donnera la priorité à la crise climatique, la sécurité maritime [...] et les efforts visant à faire respecter et à renforcer les règles et normes internationales dans la région , a déclaré le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan.

Le président chinois Xi Jinping, absent à Jakarta, ne devrait pas non plus participer au sommet du G20 les 9 et 10 septembre à New Delhi, manquant une occasion de rencontrer son homologue Joe Biden qui fait le déplacement. Pékin a annoncé lundi que le premier ministre Li Qiang participerait au sommet du G20.