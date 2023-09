Atteint d’un myélome multiple, Emmanuel Mercier s’implique pour la cause

Une marche visant à faire connaître le myélome multiple et à amasser des fonds pour lutter contre ce type de cancer du sang aura lieu le 9 septembre à Sacré-Cœur, sur la Côte-Nord. D'autres marches du genre auront aussi lieu en septembre un peu partout au Canada.

Chaque année, quelques milliers de Canadiens apprennent qu'ils sont atteints d'un myélome multiple.

C’est notamment le cas d’Emmanuel Mercier, qui a décidé de s'impliquer pour faire connaître sa maladie, et aussi pour appuyer les autres personnes qui en sont atteintes. Il a démarré un groupe de soutien au Saguenay–Lac-Saint-Jean parce qu'il n'y en avait pas et que fréquenter celui de Québec l'a beaucoup aidé.

Cancer incurable

C’est qu’il se bat contre un cancer incurable depuis plus de trois ans. Il a appris qu'il souffrait d'un myélome multiple après avoir fait un don de plasma. C'est tout son monde qui s'est écroulé le 18 mars 2020.

Pour le moment, moi, ça va très bien, fait qu'on souhaite que ça continue. [...] C'est toujours le gros choc. C'est pas évident, on pense qu'on va mourir demain.

Le myélome multiple est un cancer du sang. Des traitements peuvent ralentir sa progression, mais la maladie ne se guérit pas.

Emmanuel Mercier a bien l'intention de marcher à Sacré-Cœur le 9 septembre. C'est une manière pour lui de poursuivre son implication et sa lutte contre la maladie.

On est quelques-uns dans le groupe déjà. Mais on est capable d'aider les gens dans la région pour se soutenir entre eux-autres, pour être capable d'aider les proches aidants et les patients, c'est le but de la chose en tant que tel. [...] On voit qu'on n'est pas seuls , a ajouté Emmanuel Mercier.

Statistiques

Selon l'organisme à but non lucratif Myélome Canada, en 2022, 4000 personnes ont reçu un diagnostic de myélome multiple au pays.

L’organisme ajoute que ce type de cancer a connu l’une des augmentations les plus importantes en termes de survie, entre la période de 1992-1994 et 2015-2017.

La moitié des personnes atteintes d'un myélome multiple survivront au moins cinq ans après leur diagnostic et 30 % d’entre elles survivront après dix ans.

