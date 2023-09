Un Estrien évacué de Yellowknife se prépare à rentrer

Un Sherbrookois, évacué de Yellowknife depuis le 16 août en raison des feux de forêt, se prépare à rentrer chez lui.

Depuis les trois dernières semaines, José Audet vit au large de Vancouver, sur l’île de Galliano, chez des amis. Il pourra regagner sa demeure mercredi le 6 septembre.

Les autorités s’attendent à ce que la majorité des travailleurs essentiels reviennent dans la capitale les 4 et 5 septembre. La population générale, elle, est attendue à compter du 6 septembre à midi.

José a su vendredi, le 1er septembre, qu’il pouvait revenir à Yellowknife. Le message n’était pas clair au départ. On ne savait pas si c’était un message officiel, car on ne trouvait pas les informations sur le site du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Le plan a été confirmé plus tard en conférence de presse.

Ouvrir en mode plein écran José Audet de passage au Téléjournal Estrie Photo : Radio-Canada / Capture d'écran Téléjournal Estrie

Il précise que les dates d’arrivée à Yellowknife peuvent toujours changer vu la difficulté de prévoir les comportements des feux de forêt.

Puisqu’il ne s’est pas rendu en Colombie-Britannique en voiture lors de son départ, il a prévu regagner les Territoires du Nord-Ouest en avion. La date de reprise des vols commerciaux n’est pas claire. J‘avais un vol le 5 septembre et évidemment, il a fallu l’annuler. Je vais devoir faire une autre réservation et je ne sais pas quand ça va se faire , explique José Audet.

Le Sherbrookois d’origine explique qu’un programme d’aide existe pour les gens qui souhaitent regagner la ville et qu’il songe à y faire appel.

Une évacuation précipitée

C’était très soudain. Le mardi, on avait un avis de potentielle évacuation dans certaines zones et le mercredi, c’était tout le monde dehors. Ça s’est fait assez rapidement. J’ai pris un billet d’avion tout de suite, je savais que ça allait être le chaos , se rappelle José Audet.

Il se dit chanceux de ne pas avoir eu à séjourner dans un hôtel. Je sais que plusieurs ont eu des difficultés d’un point de vue financier. J’ai été chanceux de vivre chez des amis.

Le Sherbrookois souligne que l’évacuation a été somme toute complexe. Je comprends que c’était difficile à gérer pour le gouvernement, mais franchement, je trouvais que les messages n'étaient pas toujours clairs et que c’était difficile de comprendre ce qu’il se passait, ce qu’il fallait faire et où aller chercher de l’aide. Souvent, les gens cherchaient des réponses qui arrivaient deux ou trois jours après, même si les gens avaient des besoins immédiats.

Un retour qui inquiète

José explique qu’il doit se préparer à son retour. Je crois qu’il faudra apporter des denrées et de la nourriture, car les épiceries seront très sollicitées. On va vivre au moins 72 h de services très réduits à Yellowknife.

Je n’espère pas avoir de plantes quand je vais revenir et mon jardin, on peut oublier ça aussi!

L’Estrien tente d’obtenir un billet pour le prochain vol en direction de la capitale des Territoires du Nord-Ouest.