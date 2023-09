La Nation crie James Smith entre guérison et défis, un an après la tuerie à l’arme blanche

Entre un service religieux et un rassemblement au pavillon de guérison ainsi des pow-wow et une veillée tenus ce week-end, les membres de la Première Nation James Smith, en Saskatchewan, ont organisé plusieurs activités pour marquer le premier anniversaire des attaques au couteau survenues dans cette communauté et dans le village de Weldon à proximité.

Il y a un an, la nation crie de James Smith en Saskatchewan a été le théâtre de la pire agression à l'arme blanche de l'histoire du Canada lorsque 11 personnes ont été tuées et que 17 autres ont été blessées.

Toutes les activités et les célébrations se sont déroulées en privé.

Lundi matin, les membres de la Nation crie James Smith ont pris part à une cérémonie du calumet dans un tipi suivi d’un service commémoratif à l'Église anglicane Saint Stephen, en mémoire des victimes. Une veillée aux chandelles est prévue lundi soir pour honorer la mémoire des victimes des coups de couteau.

Les médias ont été seulement invités à couvrir le pow-wow et une conférence de presse lundi.

Au point de presse, le chef de la Première Nation, James Smith, Wally Burns, a souligné combien la communauté a subi une année difficile. Il préconise le recours aux traditions autochtones pour aider les gens à guérir. Selon lui, la guérison peut se faire par le chant, la danse et la prière.

Il ajoute que les gouvernements doivent appuyer davantage les Premières Nations en matière de santé mentale.

Wally Burns s’est montré reconnaissant pour l’aide et les dons que cette communauté a reçus tout au long des 12 derniers mois après la tragédie. Il indique toutefois que la Première Nation James Smith veut se relever en s’attaquant aux problèmes de violence auxquels elle est confrontée.

Ouvrir en mode plein écran Les tombes de Thomas et de Carol Burns, tués lors des attaques au couteau dans la Première Nation crie James Smith, en Saskatchewan, en septembre 2022. ( Photo : 9 août 2023) Photo : La Presse canadienne / Liam Richards

Nous envisageons un système de gouvernance avec notre propre police , indique-t-il, en soulevant la nécessité de travailler et de collaborer avec les gouvernements fédéral et provincial. Notre stratégie est simplement d’attendre que les travaux parlementaires reprennent à Ottawa .

Pour Calvin Sanderson, le chef de la bande Chakastaypasin, l’une des trois communautés composant la Première Nation James Smith, les drogues créent de la violence et des dépendances au sein de la communauté . Il a déclaré qu'il ne se sentait toujours pas à l'aise de vivre là où il vit.

Ouvrir en mode plein écran Un drapeau à l'effigie de la Première Nation crie James Smith, en Saskatchewan, le 9 août 2023. Photo : La Presse canadienne / Liam Richards

Ottawa et la province solidaires à la nation crie James Smith

Prenant la parole lors de cette conférence de presse, la ministre fédérale des Services aux Autochtones Canada, Patty Hajdu, a évoqué la responsabilité d’Ottawa pour la Première Nation Crie James Smith et pour l’ensemble des communautés autochtones du Canada .

Ce qu'il faut faire, c'est être là pour les communautés avec les ressources financières et les outils pratiques dont elles ont besoin.

Elle affirme que depuis le début de l'année, environ 9,3 millions de dollars ont été dépensés en soutien immédiat notamment pour des programmes de thérapie et d’agents de sécurité.

Dans une déclaration, le premier ministre, Justin Trudeau, a rappelé que le Canada tout entier a pleuré ces vies perdues à cause d’une violence tragique et insensée.

Nous continuerons de travailler en partenariat avec les communautés des Premières Nations, Inuits et Métis partout au pays afin de favoriser des approches dirigées par les communautés et les Autochtones à l’égard de la sécurité et du mieux-être mental, pour qu’une telle tragédie ne se reproduise jamais.

Le gouvernement du Canada restera à vos côtés pendant votre guérison, notamment en favorisant la santé mentale et le mieux-être des personnes touchées et en établissant un nouveau centre de mieux-être dans la communauté.

De son côté, le gouvernement provincial se dit déterminé à faire en sorte que les personnes touchées lors des attaques au couteau survenues dans la Première Nation crie James Smith et dans le village de Weldon, aient accès au soutien et aux ressources dont elles ont besoin.

Dans un gazouillis publié sur son compte X, anciennementTwitter, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, déclare que collectivement, nous nous arrêtons pour nous souvenir et rendre hommage aux victimes et à leurs familles, tout en réfléchissant au chemin de la guérison .

Il ajoute que la province continue à construire une Saskatchewan plus forte, plus résiliente et plus unie.

Les résultats des enquêtes du coroner sur la mort des 11 victimes et de Myles Sanderson, l’auteur des attaques, seront dévoilés en janvier prochain.

Avec les informations de Camille Cusset