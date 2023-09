Les Rolling Stones de retour avec un premier album original en 18 ans

L'attente est terminée : les Rolling Stones offriront bientôt à leurs admirateurs et admiratrices de la nouvelle musique avec un album intitulé Hackney Diamonds.

Lundi, le groupe a annoncé qu'il se préparait à lancer son premier album de matériel original en 18 ans, soit depuis A Bigger Bang (sorti en 2005). L'album sera également le premier des Stones depuis la mort du batteur Charlie Watts, en 2021.

Le groupe communiquera les détails de la sortie de l'album mercredi dans le quartier londonien de Hackney, là où Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood seront interviewés en direct par l'animateur de The Tonight Show, Jimmy Fallon.

L'événement sera diffusé en direct exclusivement sur YouTube mercredi à 9 h 30, heure avancée de l'Est.

C'est un moment véritablement mondial que nous voulons partager avec les admirateurs et admiratrices du monde entier par le biais de YouTube , ont déclaré les Rolling Stones dans un communiqué.

L'annonce de Hackney Diamonds fait suite à une campagne publicitaire énigmatique, dans laquelle le logo emblématique de la bouche et de la langue du groupe était projeté sur la façade de monuments majeurs dans des villes du monde entier, notamment New York, Londres et Paris.