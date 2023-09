Production de mozzarella di bufala : un bilan positif pour la Fromagerie Médard

La Fromagerie-Boulangerie Médard, située à Saint-Gédéon, s'est lancée cet été dans la fabrication du fromage mozzarella di bufala, qu’ils ont baptisé la Mozzarella di Médard. Après quelques mois d'expérimentation, l’entreprise dresse un bilan positif.

L'équipe s’attendait à seulement faire une production par semaine. La clientèle ayant été au rendez-vous, elle en produisait deux fois par semaine.

On fait le fromage, puis après ça on va la mettre dans l'eau très chaude. Puis il faut faire une boule avec la main, mais l'eau est à 85 °C et c’est très chaud. Puis si on ne la fait pas bien, la boule va être vraiment ferme. Mais quand on fait bien, le fromage, ça garde tout le gras et l'eau, et c'est là que ça devient vraiment onctueux. C’est surtout pour la texture qu'on mange ce fromage , a expliqué la copropriétaire de la fromagerie, Rose-Alice Boivin-Côté au micro de Place publique.

Avec du lait de vache

Fait particulier, la mozzarella di bufala se fabrique habituellement avec du lait de bufflonne. La Fromagerie Médard l'a fait avec du lait de vache, ce qui est plutôt rare. Le résultat se caractérise par une texture molle et laiteuse.

Publicité

C'est sûr que le lait de vache, c'est un lait qui est un peu moins gras que le lait de bufflonne. C'est un lait qui est moins blanc, fait que c'est un peu la différence, mais disons que nous, on a une race de vache suisse brune qui est plus élevée en gras , a mentionné Rose-Alice Boivin-Côté.

Selon elle, le plus gros défi est la constance du produit. Pour arriver à maîtriser la production de ce fromage, elle s’est rendue en France avec l’une de ses collègues afin de suivre des formations.

On a vraiment appris la technologie avec des enseignants spécialisés en pâte filée. Après ça, on est arrivé avec notre bagage technologique, puis on l'a appliqué, mais à petite échelle, fait que c'est un peu plus compliqué. On prenait une pause de production d’une semaine, puis on réfléchissait aux choses qu’on n’avait pas faites de correctes , a ajouté Rose-Alice Boivin-Côté.

La fromagerie prévoit faire de la mozzarella di bufala tout le mois de septembre. Si le beau temps est au rendez-vous en octobre, il n’est pas exclu que la production soit prolongée.

Par ailleurs, cinq fromages de la Fromagerie Médard sont en nomination à la Sélection Caseus, le concours des fromages du Québec. Les lauréats seront connus le 6 septembre.