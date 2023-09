La fête du Travail célébrée au moment où les défis se multiplient chez les travailleurs

En ce 4 septembre, les conseils du travail de différentes villes du Nord de l'Ontario ont surtout souligné les défis qui pèsent sur les travailleurs plutôt que de célébrer les progrès et les gains réalisés.

À Sudbury, Thunder Bay et Sault-Sainte-Marie, le refrain était le même : les salaires et les conditions de vie actuelles ne permettent plus de faire face au coût de la vie.

L'ingérence du gouvernement provincial dans les processus de négociations a aussi été pointée du doigt.

Le Conseil du Travail de Sudbury et du district a organisé un premier pique-nique communautaire de la fête du Travail depuis la pandémie de COVID-19 dans le quartier Minnow Lake du Grand Sudbury.

Des familles et membres de la communauté étaient venus nombreux rencontrer et entendre parler les représentants syndicaux de la région.

Il y a des dizaines d’années, on n'avait jamais vécu une telle crise de logement. Nos salaires ne permettent plus de faire face au coût de la vie , a déclaré D'Arcy Gauthier, membre du Conseil du travail de Sudbury et du district.

Les défis pour les travailleurs, il y en a une tonne.

D'Arcy Gauthier, membre du Conseil du travail de Sudbury et du district, affirme que le salaire des travailleurs ne leur permet plus de faire face au coût de la vie.

M. Gauthier a expliqué qu’avoir la possibilité de se payer un loyer et l’acquisition d’une maison sont un droit.

Le gouvernement ne faciliterait pas les négociations

Des membres d'au moins 22 syndicats se sont rassemblés au parc Current River à Thunder Bay pour échanger sur les problèmes de l’heure auxquels font face les travailleurs.

Le président Conseil du travail de Thunder Bay et du district, Carlos Santander Maturana, a dénoncé l’ingérence du gouvernement provincial lors des négociations collectives.

Le grand problème pour nous, c'est la manipulation du gouvernement dans le processus de négociation collective, le blocage qu'il soulève chaque fois que nous entamons des négociations, le manque de reconnaissance du fait que les travailleurs paient le prix de la relance après la pandémie , a-t-il indiqué.

Mentionnant la grève des employés de Metro, M. Santander Maturana a regretté que les propriétaires de la société se voient imposer un blocus pour relever le niveau de vie et les maigres salaires de leurs employeurs .

C’est le même cas dans n’importe quel autre secteur de l'économie, dans le Nord-Ouest de l'Ontario, dans le secteur privé et dans le secteur public , a-t-il fait savoir.

Bien mesurer les attentes des employés

Des grèves se font dans différentes parties de la province. Les employés de Metro, de TVO, de la Ville de Cochrane, parmi d'autres, réclament leurs droits.

Les négociations sont aussi en cours chez les enseignants et les travailleurs de l'automobile dans le Sud-Ouest.

Entre-temps, le mouvement syndical est en ébullition : les membres eux-mêmes rejettent parfois les ententes de principe conclues par leurs leaderships.

Il y a 15 ans, on aurait considéré comme une claque au visage une situation où un syndicat recommande une entente de principe et les syndiqués la refusent , explique Louis Durand, professeur à la faculté de gestion de l'Université Laurentienne.

Selon M. Durand, les conditions de travail se sont empirées.

Avec la COVID-19, il y a eu une poussée inflationniste assez importante. Les attentes des employés sont énormes.

Il conclut que les syndicats vont devoir bien mesurer les attentes des employés.

