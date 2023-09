La course annuelle en l’honneur des policiers qui sont morts en service à Sudbury a eu un cachet particulier, alors qu’a été souligné le décès d’un policier qui a fait partie des bâtisseurs d’une ligue de développement pour les jeunes footballeurs de la région.

Le décès du policier Joseph MacDonald, mort il y a 30 ans pendant une poursuite policière, a été le point central de la Course Mémorial du Service de police du Grand Sudbury qui a eu lieu lundi matin.

Cette course est organisée chaque année par le service de police pour honorer les policiers qui sont morts au travail dans la région.

Chaque année, nous tentons de montrer à tout le monde l’importance du travail des policiers et des premiers répondants, qui vont travailler en sachant qu’ils pourraient ne pas revenir , explique Ryan Hutton, agent détective et coprésident du club de course du service de police.

Ryan Hutton fait partie de l'équipe qui a organisé la course. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

On veut s’assurer que pendant la course, on puisse voir leurs noms et ressentir un peu de douleur pour se souvenir pourquoi on court , ajoute-t-il.

Cette année, c’est le service dans la communauté de l'agent MacDonald qui a été souligné, notamment son rôle dans la création d'une ligue de développement de football pour les jeunes enfants dans le Nord de l’Ontario.

Une ligue qu’il a aidé à créer quelques mois avant sa mort en 1993, et qui enseigne encore aujourd’hui la base du football aux jeunes.

Elle s’est étendue dans d’autres régions comme North Bay et Sault-Sainte-Marie.

Joseph MacDonald est mort à la suite d'une poursuite policière et d'un échange de coups de feu avec un suspect. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Selon le maire du Grand Sudbury, Paul Lefebvre, cette collaboration entre sport et police est une bonne chose pour l’éducation des jeunes.

Les jeunes arrivent ici, ils apprennent un peu les leçons de la vie à travers le sport, et les policiers sont là pour les appuyer , indique-t-il.

Ça aide à créer de bons citoyens , ajoute-t-il.

Une ligue de développement et de plaisir

Jimmy Bartolucci a fait partie de la première cohorte de jeunes qui a foulé le terrain avec la ligue de développement de Sudbury; il est maintenant président et entraîneur de la ligue.

Il indique que la ligue est maintenant rendue à un niveau très satisfaisant.

Cette ligue a fait de très belles choses pour la communauté, et le fait que nous avons maintenant une deuxième génération de jeunes joueurs qui viennent jouer avec nous est un très bon signe , dit-il.

Nous continuons d'œuvrer à garder nos jeunes occupés et nous croyons que le sport aide à façonner de meilleurs humains , ajoute-t-il.

Pour Zane et son père Ryan, il s'agissait de la première pratique de football dans la ligue cette année. Photo : Radio-Canada

En plus d’aider la communauté, certains parents constatent avec bonheur que leurs enfants sont heureux de participer à la ligue.

Marie-Pierre Levasseur, qui a deux enfants inscrits, se réjouit de les voir aimer autant le sport.

Mon garçon avait tellement le gros sourire quand il a fini sa première pratique la semaine passée, les étoiles dans les yeux. Mon deuxième enfant a commencé à participer aujourd'hui, il avait tellement hâte , dit-elle.