Une saison de rêve dans les vergers de l’Abitibi-Témiscamingue

Les pomiculteurs de l'Abitibi-Témiscamingue vivent une saison de rêve.

Au Verger de l'île Nepawa, en Abitibi-Ouest, comme au Verger des tourterelles, à Duhamel-Ouest, les récoltes de pommes battent des records.

Le propriétaire du Verger de l'île Nepawa, Pierre Drapeau, se réjouit de ces abondantes récoltes et souligne que le climat a été particulièrement favorable cet été pour ses arbres fruitiers.

Pierre Drapeau cultive les pommes sur l'île Nepawa depuis 1985.

C’est extraordinaire. C’est la plus belle récolte de pommes que j’ai vue de toute ma vie. Il a fait chaud, il a fait beau et on a de l’eau en quantité pour arroser les arbres fruitiers. On n’a jamais vu ça autant de pommes mûres à ce temps-ci de l’année. Elles sont savoureuses et j’ai beaucoup de variétés. C’est magnifique et même rêvé!

La propriétaire du Verger des tourterelles, Marie-Ève Gagnon, affirme qu'il s'agit de la meilleure saison de l’histoire du verger.

Elle estime qu'il y a de trois à quatre fois plus de pommes dans les arbres que la moyenne des années précédentes.

On le voit dans les arbres, les arbres sont beaucoup plus chargés. Il y a des années où certains arbres n’en faisaient pas du tout. Cette année, on a plusieurs variétés où ç’a explosé, les arbres sont pleins. Il a aussi fallu faire beaucoup d’éclaircissement en début de saison, il y avait tellement de pommes dans les arbres qu’il a fallu en enlever parfois la moitié alors qu’elles étaient encore toutes petites , dit-elle.

Les pommiers ont dû être éclaircis en début de saison au Verger des tourterelles en raison de l'abondance de fruits.

Un plus grand nombre de visiteurs

Cette abondance permet aux pomiculteurs de recevoir un plus grand nombre de visiteurs au verger.

On accueille beaucoup beaucoup plus de gens, mentionne Marie-Ève Gagnon. On accueille généralement autour de 500 personnes dans notre saison et jusqu’à maintenant, on a déjà dépassé les 500 personnes, c’est certain.

Au Verger de l’île Nepawa, cette abondance de pommes conforte Pierre Drapeau dans ses projets d’agrandissement, qui visent à augmenter la production de produits transformés.

C’est un plus évidemment et ça fait longtemps que je me prépare à faire des agrandissements et l’achat d’équipements, il y a déjà beaucoup d’investissements qui sont faits. Avec l’expertise et l’expérience, ça me permet de produire davantage. On va probablement doubler la production de produits transformés, soit de produits alcoolisés, de tartinades et de gelées , prédit l’expérimenté pomiculteur.

Pierre Drapeau souhaite augmenter la production de ses produits transformés.

À Duhamel-Ouest comme sur l’île Nepawa, les visiteurs se trouvent charmés par l’expérience de cueillette ainsi que par les splendides panoramas offerts sur les vergers.