Un record de chaleur datant de 1999 battu au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Un record de chaleur a été battu lundi à Saguenay. Peu avant 15 heures, le thermomètre indiquait 29,3 °C, battant la marque de 1999.

Selon les données recueillies à la Base de Bagotville, à pareille date il y a 24 ans, une température de 29,2 °C avait été enregistrée.

À l’inverse, la température la plus basse jamais enregistrée à Saguenay pour un 4 septembre date de 1994, avec -1,9 °C.

Avertissement de chaleur

Un avertissement de chaleur a été émis pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean et pour tout le Québec pour la journée de lundi. Selon Environnement Canada, c’est une masse d’air chaud et humide qui affecte la province.

L’organisation conseille à la population de boire beaucoup d’eau, et ce, même avant de ressentir la soif. Elle ajoute que les risques sont plus grands pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques.

Dans la région, les températures devraient cependant revenir près des normales de saison à la fin de la semaine.