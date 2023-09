Québec n’aura pas à payer la prime COVID à des employés non-vaccinés, tranche un arbitre

Trois employés du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Québec ont tenté en vain, avec leur syndicat, de faire infirmer des décisions du gouvernement provincial. Non vaccinés, ils estimaient que des primes sur le salaire durant la pandémie de COVID-19 leur étaient dues.

Revenons légèrement dans le temps. Dès avril 2020, face à l'ampleur du travail et pour reconnaître la réalité à laquelle les travailleurs font face en soignant les premiers patients atteints de la maladie, des primes de 4 % applicables sur le salaire des employés du milieu de la santé ont été instaurées, à la suite d’un arrêté ministériel.

Puis, en janvier 2022, en pleine cinquième vague de cas de coronavirus au Québec, le gouvernement a décidé d'étendre à d’autres titres d’emplois que les employés de la santé en contact direct avec les patients son arrêté ministériel donnant droit à une prime escalier .

Cette prime, mise en place le 10 mai 2020, représentait un montant forfaitaire pouvant aller jusqu’à 1000 $ par mois.

Le syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), section locale 1108, a donc déposé huit griefs au total pour démontrer que les employés non vaccinés qu’il représente devraient recevoir ces primes.

Dans le jugement, les raisons citées par les employés pour refuser le vaccin ne sont pas de l’ordre de la croyance religieuse et ne sont pas médicales.

Les employés cités dans le jugement occupaient des fonctions administratives ou travaillaient comme technicien en informatique. Le jugement n’indique pas si elles sont encore employées du CHU de Québec.

Dans sa décision rendue le 30 août 2023, l’arbitre Martin Racine conclut que les décisions du gouvernement, en temps de pandémie, ne violent pas les libertés de pensée, de croyance et d’opinion garanties par les chartes et qu’elles ne vont pas au-delà de la loi sur la santé publique .

Rappelons que les employés qui refusaient le vaccin contre la COVID-19 pouvaient conserver leur emploi s’ils acceptaient d’effectuer trois tests de dépistage par semaine. En contrepartie, et ce dès l’automne 2021, le gouvernement ne leur permettait pas d’accéder aux primes salariales tant qu’ils ne seraient pas vaccinés , peut-on lire dans le jugement.

Selon le syndicat qui représente les employés, il s’agit de mesures qui visent à pénaliser les employés alors qu’ils ont exercé le choix qui leur était offert de passer trois tests par semaine .

Les avocats ont tenté de démontrer que le refus de se faire vacciner est une activité expressive exercée par les Plaignants .

Utilisant des témoignages de deux hauts fonctionnaires du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), incluant celui de la Dre Lucie Opatrny, alors sous-ministre adjointe, le Procureur général prétend que le contexte de la pandémie justifie les décisions du gouvernement.

La décision envoie un message de santé publique clair et non ambigu sur la gravité de la situation et l’importance de la vaccination, en plus de contribuer à lutter contre l’hésitation vaccinale. Elle a notamment été soutenue par différents acteurs, dont la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et le Comité d’éthique de santé publique.