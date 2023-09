Feux de forêt : Québec a versé près de 2,7 M$ aux entreprises

Léonie Leblanc est à la tête de la pourvoirie Villebon, dans la MRC de La Vallée-de-l’Or, depuis 27 ans. Elle préfère aujourd’hui s’abstenir de réclamer l’aide de Québec, même si elle a été contrainte de suspendre, à deux reprises, les activités de son entreprise, située dans une zone évacuée en juin en raison des feux de forêt.

Je vais peut-être arriver serrée cette année, mais j’aime autant arriver serré que de demander un autre prêt [...] C’est sûr que je ne ferai pas de revenus cette année , confie-t-elle.

Contrairement à la pourvoirie Villebon, 116 entreprises avaient transmis aux municipalités régionales de comté (MRC) et à Investissement Québec (IQ) des demandes d’aide financière, révèlent des données du 23 août obtenues par Radio-Canada.

Le gouvernement du Québec propose aux entreprises dont les activités ont été affectées par les feux de forêt de soumettre des demandes de prêts dans le cadre du Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) et du Programme d’appui à la rétention des entreprises stratégiques et aides urgentes (PARESAU).

Administré par les MRC, le PAUPME offre aux entreprises des aides de moins de 50 000$ sous la forme de prêts. Le PARESAU , administré par Investissement Québec, s'adresse aux entreprises qui requièrent des prêts de plus de 50 000$. Les entreprises doivent, dans les deux cas, déposer leur demande au plus tard le 30 septembre.

J’avais fait une demande d’aide financière pour la COVID-19, qui est à rembourser au 31 décembre 2023. Ça ne me dit pas de m’embarquer à nouveau , renchérit la septuagénaire, qui précise que ses assurances couvrent une partie des pertes subies en juin.

Pas assez de pourvoiries

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, s'est déplacée à Rouyn-Noranda pour annoncer jeudi une subvention au Noranda Hôtel & spa.

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, invite les propriétaires de pourvoiries à soumettre des demandes d’aide financière. C’est en collectant de l’information que les autorités publiques pourront mieux cerner leurs besoins, et, s’il le faut, apporter des ajustements aux programmes d’aide existant, plaide-t-elle.

Pour le moment, l’échantillonnage, je le trouve un peu petit, ajoute Mme Proulx. À la lumière des informations que nous allons récolter, s’il y a des modifications à faire, s’il y a vraiment une voix qui s’élève et qui nous propose un chemin, nous allons les écouter, mais, pour ça, il faut qu’ils déposent leur demande.

La ministre Caroline Proulx n'a pas spécifié la nature des accommodements qui pourraient être accordés aux entreprises.

En visite à Normétal et à Lebel-sur-Quévillon le 17 juillet, le premier ministre François Legault avait pourtant soumis l'idée d'accorder des prêts pardonnables aux entreprises.

Au fur et à mesure qu’on avançait dans la COVID-19 et qu’on rencontrait nos entrepreneurs touristiques, il y a des modifications qui ont été faites et, oui, il y a un certain programme où nous avons eu la portion [de prêts] pardonnable. Maintenant, la situation des incendies est différente. Nous avons besoin d’avoir une analyse plus fine et c’est pour cette raison que j’invite les entreprises à s'asseoir avec les équipes du ministère.

Plusieurs demandes à traiter

En date du 23 août, le gouvernement du Québec avait versé 2,7 millions de dollars de prêts aux entreprises touchées par les feux de forêt.

À cette date, 116 demandes avaient été déposées dans le cadre du PAUPME et du PARESAU , mais seulement 30 avaient été traitées, dont 19 acceptées. Les autres demandes sont en cours d’analyse ou en attente d’informations additionnelles de l’entreprise , précise le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie par courriel.

Sur les 50 demandes d’entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue, 11 avaient été traitées, dont neuf acceptées, pour un peu plus de 1,5 million de dollars de prêt.

Dans le Nord-du-Québec, 26 entreprises avaient transmis une demande de prêt. Une seule avait été acceptée en date du 23 août pour un total de 272 104 $.