Vente-débarras chez les Ursulines de Rimouski

Après avoir annoncé leur déménagement en mai dernier, les sœurs des Ursulines de Rimouski ont organisé une vente-débarras lundi en ses murs pour se départir de meubles et de divers objets.

Il s’agit de la deuxième vente de biens qu’ont organisée les sœurs, indique la supérieure provinciale des Ursulines de Rimouski, Thérèse Duchesne.

Le 26 août dernier, environ 300 personnes ont visité le local où sont empilés des milliers d’objets. Selon une employée sur place, près de 240 heures ont été nécessaires pour préparer la vente-débarras.

C’est sûr que ça fait un pincement au cœur, mais c’est la vie , laisse tomber Mme Duchesne. On n’avait pas le choix de rester. Plus on reste de temps, moins il restait de personnes qui peuvent continuer de gérer une maison comme ça.

Publicité

En tout, les Ursulines de Rimouski employaient une cinquantaine de travailleurs en plus de compter parmi elles 30 sœurs autonomes et 20 autres qui nécessitaient davantage de soins. On a pris la décision difficile de s’en aller à Québec , mentionne la sœur supérieure.

Les 50 membres de la mission ont déjà déménagé aux Jardins Lebourgneuf, à Québec. Les sœurs sont toutes installées, elles sont bien , rassure Mme Duchesne. Elles sont contentes. Elles ont de beaux appartements. Mais l’adaptation est loin d’être finie. C’est le temps qui fait qu’on s’adapte peu à peu.

Les fonds amassés lors de ces ventes-débarras iront au profit de la mission des Ursulines de Rimouski.

Les invendus seront offerts à divers organismes communautaires. Pour des étudiants ou des immigrants , précise la supérieure.

Thérèse Duchesne affirme que le monastère de la rue Notre-Dame, un bâtiment situé près de l’Université du Québec, sera bientôt à vendre. Dans les prochains mois, vous saurez qui était intéressé à acheter , dit-elle en souriant.

Avec les informations de Sophie Martin