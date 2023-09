Chauffeurs d’autobus : des efforts de recrutement qui portent fruit

Après avoir connu une importante pénurie de chauffeurs d’autobus scolaires durant la pandémie de COVID-19, des consortiums de transport scolaire du Nord de l’Ontario indiquent avoir des conducteurs pour toutes leurs routes en cette rentrée scolaire.

C’est la deuxième année consécutive que le Consortium de services aux élèves de Sudbury affirme avoir une équipe complète de chauffeurs pour amorcer l’année scolaire.

Les compagnies d’autobus ont travaillé vraiment fort sur le recrutement. Pour l’instant, on a plusieurs chauffeurs qui sont tout nouveaux.

Mme Boucher souligne que la situation peut toutefois changer.

Souvent, la nouvelle année commence et on a suffisamment de chauffeurs la première semaine puis, malheureusement, il y a des chauffeurs qui décident que ce n'est pas quelque chose qu'ils veulent continuer , souligne-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Renée Boucher est la directrice générale du Consortium de services aux élèves de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

De son côté, le consortium de services aux élèves du Nord-Ouest de l'Ontario indique aussi que toutes ces routes d’autobus ont des chauffeurs désignés pour la rentrée scolaire .

Cependant, de nombreuses communautés du Nord-Ouest de l'Ontario ont besoin de chauffeurs d'autobus scolaires supplémentaires , indique le consortium dans un courriel.

Les responsables des consortiums indiquent que les compagnies d’autobus offrent la formation et le soutien nécessaires pour permettre aux candidats d’obtenir leur permis de conduire classe B de l’Ontario.

Publicité

Ils ajoutent que les conducteurs admissibles peuvent recevoir un montant d’argent pouvant atteindre 2 000 $ par année dans le cadre du programme pilote de Primes pour le maintien en poste des conducteurs d’autobus scolaires.

Mme Boucher affirme que l’attitude des parents et des autres intervenants du milieu scolaire peut être un autre moyen d’éviter que les chauffeurs d’autobus quittent leur emploi.

On demande de la patience, on demande que les gens soient polis envers les chauffeurs d’autobus qui essaient de ramasser et de débarquer nos jeunes au bon endroit , dit-elle.

Avec les informations de Nicolas Mongeon