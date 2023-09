Fusillade lors d’un mariage : le maire d’Ottawa veut plus de moyens pour la police

Le maire d'Ottawa s'est dit choqué et très inquiet suite à la fusillade qui a fait deux morts et six blessés lors d’une réception de mariage, samedi soir, à proximité du Centre des congrès Infinity dans le sud de la ville.

Préoccupé par l'insécurité grandissante dans la capitale nationale, le maire Mark Sutcliffe estime qu’il est important de consacrer davantage de ressources à la police pour lutter contre les armes à feu et les gangs à Ottawa.

C'est tragique et très inquiétant. C'est très important de souligner que normalement, Ottawa est une ville très sûre, mais [quand] il y a des événements comme ça, c'est très inquiétant , a déclaré le maire d’Ottawa quelques minutes avant de prendre part à la marche de la fête du Travail.

Ouvrir en mode plein écran Des résidents ont témoigné avoir entendu de 20 à 25 coups de feu lors d'une fusillade au cours d'un mariage qui a eu lieu au Centre des congrès Infinity. Sur la photo : un trou laissé par une balle dans une vitre. Photo : Radio-Canada / Peter Cowan

Conscient de l'inquiétude des résidents face à cette hausse de la violence armée en ville, Mark Sutcliffe souhaite plus de moyens pour les services de sécurité. Je suis déterminé à améliorer les services d'urgence et les budgets pour les policiers pour qu'ils puissent se battre contre les armes à feu et les gangs à Ottawa , explique-t-il.

Tout en reconnaissant qu’il reste beaucoup de choses à faire dans cette lutte, le maire d’Ottawa précise que la situation va bien au-delà de sa ville. C'est un problème national, ce n'est pas juste à Ottawa. C'est important de faire tout ce que nous pouvons pour qu'Ottawa soit une ville très sûre , fait-il savoir.

Avec les informations d'Inès Ali-Khan

