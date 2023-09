La mauvaise qualité de l’air persiste en Alberta à cause des feux de forêt

Les avis d’Environnement Canada concernant la mauvaise qualité de l’air sont toujours en vigueur dans toutes les régions de l’Alberta alors que la fumée découlant des feux de forêt persiste dans la province.

L’Alberta passe la longue fin de semaine sous une couverture de fumée, et la pollution de l'air est mesurée à un niveau de 10+ sur la Cote air santé (CAS).

Ce système permet de surveiller la gravité de la pollution atmosphérique à partir des particules fines, l'ozone troposphérique et le dioxyde d'azote. Lorsque la cote est élevée, les personnes exposées au smog courent des risques importants pour leur santé.

Environnement Canada rappelle que la pollution par les fumées peut être nocive pour la santé, même à de faibles concentrations.

Lundi, la cote air santé d'Edmonton était de 10, correspondant à un risque élevé. À Calgary, la pollution atmosphérique était également considérée comme un risque élevé sur l'échelle de la CAS.

Les habitants d'Edmonton et de Calgary se sont réveillés lundi avec l'odeur âcre du feu et une brume qui a réduit la visibilité sur les routes locales.

La fumée a atteint l'Alberta vendredi et, malgré les prévisions initiales d’une amélioration de la situation samedi, les conditions brumeuses ont persisté.

Selon les prévisions détaillées du site Firesmoke.ca, un partenariat entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires de l'Ouest, la fumée provient des feux de forêt qui brûlent en Colombie-Britannique et dans le Nord.

La carte animée du site montre qu'une épaisse fumée continuera à s'attarder au-dessus de l'Alberta pendant une bonne partie de la semaine.

Environnement Canada recommande au public à risque et aux personnes présentant des symptômes de maladies respiratoires de communiquer avec les fournisseurs de soins de santé. Par ailleurs, l’agence fédérale suggère aux personnes de rester à l’intérieur et de garder les portes et fenêtres fermées si la température interne est confortable.