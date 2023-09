Action de visibilité du Front commun à Rouyn-Noranda

Des représentants du Front commun de la région ont tenu un rassemblement dimanche à la Place de la citoyenneté de Rouyn-Noranda.

L'objectif était de sensibiliser la population à la négociation du secteur public.

Le premier vice-président de la CSN, François Enault, dénonce la lenteur des négociations qui n'ont pas avancé depuis plusieurs mois. Ce qu'on veut rappeler à la population, c'est qe ça fait 9 mois que le gouvernement Legault a déposé ses offres salariales et depuis 9 mois, il n y'a aucune avancée dans les négociations , a-t-il expliqué.

Il reproche aussi au gouvernement des offres salariales qui ne suivent pas la hausse de l'inflation.

Notre première demande salariale pour la première année, 100 $ d'augmentation par semaine pour les travailleuses et travailleurs du secteur public. On nous dit que c'est trop. Mais du même coup, le gouvernement au printemps a voté une augmentation de 582 $ par semaine pour les députés. Nous on demande 100 $, on nous dit que c'est trop, donc c'est un peu rire de nous en pleine face.