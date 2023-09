Dernier sprint pour la Classique internationale de canots

Le dernier coup d’envoi de la 90e édition de la Classique internationale de canots de la Mauricie est donné à Shawinigan. Les canotiers ont pris la direction de Trois-Rivières où ils sont attendus à l’Ile Saint-Quentin en fin d’après-midi.

Depuis le début de cette édition, ils ont été accueillis aux points d’arrivée de Mékinac et de Shawinigan par une imposante foule. L’an passé on avait un assez bon taux de participation, cette année, je n’ai jamais vu autant de monde sur la promenade et sur les différents sites souligne Dominic Thibault, directeur général de la Classique internationale de canots.

Ouvrir en mode plein écran Les participants ont terminé dimanche la deuxième portion de la compétition à la course. Photo : Radio-Canada / Andréanne Lemire

Il s'agit d'une preuve, selon lui, que l’événement devrait avoir une meilleure reconnaissance de la part des gouvernements qui accordent les subventions.

Ça fait 90 ans que le cœur des Mauriciens bat au rythme de la Classique. On aimerait avoir plus d’oreilles attentives quand on va voir les différents paliers de gouvernement pour avoir un peu d’aide pour nous aider à nous rendre jusqu’à la 100e édition.

Après les forts vents, la chaleur

Cette troisième journée de compétition sera sous le signe de la vague de chaleur qui frappe la Mauricie. Les athlètes devront trouver une stratégie de ravitaillement des plus optimales pour s’assurer de rester hydrater.

L’avantage, c’est qu’aujourd’hui [pour les canotiers] c’est l’étape la plus courte. C’est comme un sprint pour eux , explique Dominic Thibault. Le plus grand défi de la chaleur reviendra donc aux athlètes de planches à pagaie qui compétitionneront pendant près de cinq heures.

Par ailleurs, afin de préserver la sécurité de tous les participants, la veste de flottaison reste toujours obligatoire lundi.

L'étape ultime demandera de la technique

Au départ de la troisième étape lundi, le duo Halstead-Proulx était en tête avec dix secondes d’avance sur le duo Blais-Davis. Cependant, la victoire de la 90e Classique pourrait se jouer sur l'aspect technique du parcours.

On a des rapides et des portages quand même assez hasardeux, donc ça peut se jouer. Si on fait une petite erreur de manœuvre de la part de Proulx et Halstead, la victoire pourrait [leur] glisser entre les mains , mentionne Dominic Thibault.

Du côté des R9, Houle Asphalte Spartiates dominait la course avec plus de deux minutes sur l'équipe en deuxième position, Hockey Lemay.

Les premiers canotiers devraient arriver vers 15 heures lundi après-midi.