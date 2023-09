Les élèves manquent de sommeil et de capacité à bavarder et la pandémie de la COVID-19 serait en cause, selon des spécialistes en santé mentale travaillant dans des écoles de la région de Windsor-Essex.

Dans chaque classe que je visite, de la maternelle à la 12e année, 50 à 75 % [des enfants] disent qu'ils ne dorment pas la nuit , affirme Jodi Nolan, spécialisée dans le bien-être des élèves du Conseil scolaire du district du Grand Essex.

La situation la préoccupe. Les élèves ont vraiment du mal à réguler leur attention et leurs émotions , dit-elle.

« Lorsque vous entrez dans une classe, vous constatez que les enfants ont perdu la capacité de bavarder », affirme Danielle Campo McLeod.

Selon Danielle Campo McLeod, cheffe des services en santé mentale au Conseil scolaire catholique du district de Windsor-Essex, les périodes d'isolement des dernières années ont privé les enfants des moments de socialisation.

Je pense que l'une des choses les plus alarmantes dont j'ai été témoin est que nous avons perdu cette capacité à bavarder , dit la spécialiste.

Beaucoup [d'enfants] sont arrivés même en première année, incapables de coopérer avec leurs camarades de classe et leur indépendance n'était même pas là, même pour aller à la salle de bain et ce genre de choses.

Danielle Campo McLeod affirme toutefois que toutes les équipes travaillent fort pour soutenir les apprenants

Nous construisons et mettons en place le soutien pour les aider à se reconstruire, mais nous constatons certainement les effets à tous les niveaux, de la maternelle à la 12e année , affirme-t-elle.

Effets durables?

Jodi Nolan espère que la pandémie n'aura pas d'effets durables sur la façon dont les adolescents et les enfants affrontent les épreuves de la vie.

J'ai vraiment bon espoir qu'ils finiront par être plus résilients , explique Mme Nolan. Maintenant, nous sommes formés de manière à ce que nous puissions nous aider nous-mêmes et aider nos étudiants , ajoute-t-elle.

Des cours spécifiques tels que le programme de pleine conscience et les stratégies de respiration sont enseignés.

L'anxiété est en hausse et le manque de concentration est vraiment un défi, selon Jodie Nolan.

Selon Danielle Campo McLeod, la rentrée cet automne constitue une excellente occasion de se concentrer sur la santé mentale et le bien-être des enfants.

C'est encourageant de penser qu'un jour, ils seront nos adultes, qui discuteront sans tabou de santé mentale et du bien-être. Et cela me rend vraiment enthousiaste , dit l'employée du Conseil scolaire catholique du district de Windsor-Essex.

La spécialiste note d'ailleurs que l'un de ses principaux objectifs est de fournir aux enseignants les outils nécessaires pour avoir des conversations difficiles avec leurs élèves en difficulté.

Il suffit d'aider nos enseignants et nos élèves à vraiment répondre aux besoins de chacun, en sachant que les soutiens sont là pour les accompagner , explique Danielle Campo McLeod.

