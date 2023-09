Soleil et vague de chaleur dans l’Est-du-Québec

Les résidents de l’Est-du-Québec goûtent finalement au beau temps, alors qu’une vague de chaleur touche le Québec.

Pour l’ensemble du Québec, on a une masse d'air chaud et humide qui vient du sud des États-Unis, du golfe du Mexique. On s’attend à des températures au-dessus des normales pour l’Est-du-Québec, [soit] 5 ou 10 degrés au-dessus des normales pour plusieurs secteurs , explique le météorologue pour Environnement Canada, Guillaume Perron.

Sur la Côte-Nord, au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Environnement Canada promet du soleil jusqu’à mercredi. Certains secteurs sont touchés par des avis spéciaux.

Environnement Canada a publié un avertissement de chaleur pour le sud du Québec, incluant Tadoussac. La chaleur, mais surtout l'humidité, va perdurer jusqu’à jeudi pour la municipalité au bord du Saint-Laurent. Tadoussac fait partie de la région [du Saguenay] dans nos avertissements. Étant donné que Tadoussac est à côté du fleuve, les températures sont plus faibles. Si on va dans les terres, c’est là qu’on peut voir 25 ou 30 degrés , précise M. Perron.

Aucun avis de chaleur ne vise la Côte-Nord ou la Gaspésie. Cependant, des maximums prévus établissent de nouveaux records de température datant de 1943 pour Sept-Îles et de 2012 pour Gaspé.

De l’autre côté du fleuve, un bulletin météorologique spécial avertit que les journées de lundi à mercredi seront particulièrement chaudes.

Là où on risque d’avoir des températures vraiment chaudes, c’est à l’intérieur des terres, au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. On pourrait flirter avec des 30°C dans les secteurs d’Amqui ou du Témiscouata.

Après cette vague de chaleur, la pluie et les orages seront de retour dans l’Est-du-Québec pour terminer la semaine.

C’est donc le bon moment pour faire des réserves de vitamine D, car comme le rappelle M. Perron, plus on avance en septembre, plus les chances de connaître des chaleurs du genre diminuent .

Environnement Canada rappelle aux personnes à risque, comme les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ainsi qu’aux personnes souffrant de maladies chroniques de se protéger de la chaleur.