Des abris végétalisés pour protéger les dernières goélettes

Le Musée maritime de Charlevoix termine la construction de toits végétalisés pour protéger trois goélettes du Saint-Laurent.

Le projet de 7,9 millions de dollars comprend d'immenses structures sous lesquelles les navires de bois sont dorénavant à l’abri des intempéries sur le site extérieur du Musée de Saint-Joseph-de-la-Rive. Une fondation de béton a aussi été aménagée pour surélever les goélettes.

Nos goélettes qui sont entièrement faites de bois ne séchaient pas. Donc, pour assurer une pérennité, on a construit ces abris. C’est très innovant. Ça n’a jamais été fait, à ma connaissance , raconte le directeur général du Musée, Benoît Berthiaume.

Ouvrir en mode plein écran Ces plantes, des sédums, seront posées sur les abris des goélettes. Photo : Eugénie Émond

Depuis jeudi, des ouvriers s’affairent à couvrir de plantes une partie de la toiture.

Publicité

Avec le budget, on a réussi à couvrir 35 % de la toiture. Dans nos budgets prochains, on va essayer de se rendre à 100 % , souligne M. Berthiaume.

L’initiative s’inscrit dans une optique d’aménagement durable, mais elle a aussi un aspect esthétique. On a beaucoup de points de vue en montagne. On voit d’un peu partout le toit de ces abris-là , explique M. Berthiaume.

Les travaux devraient s'étaler jusqu’au mois d’octobre.

Ces abris étaient rendus nécessaires pour préserver les navires, dont l’état se détériore. L'hiver, de grandes toiles seront ajoutées pour fermer les structures.

Protéger des navires rarissimes avec un toit vert.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Première heure. Protéger des navires rarissimes avec un toit vert ÉMISSION ICI PREMIÈRE Première heure Écouter l’audio (Protéger des navires rarissimes avec un toit vert. 4 minutes 47 secondes) Durée de 4 minutes 47 secondes 4:47

Les trois goélettes de bois exposées au Musée maritime de Charlevoix sont parmi les dernières au Québec. Deux d’entre elles sont classées biens patrimoniaux, dont la célèbre Marie-Clarisse II qui célèbre cette année ses 100 ans.

Publicité

Avec les années, avec l’humidité, le bois s’est détérioré. Comme dirait un médecin, on a stoppé l’hémorragie avec les toitures. C’est le but de ça. Après ça, on va leur donner de l’amour pour les prochaines années pour les remettre à niveau.

Le Musée maritime de Charlevoix a aussi un projet de passerelle aérienne pour donner un meilleur accès au fleuve aux visiteurs, qui pourrait se réaliser dans les prochaines années.

D’après les informations d’Eugénie Émond