Loyers élevés, escroqueries : les étudiants étrangers peinent à se loger à Winnipeg

Les loyers élevés, les escroqueries, la paperasserie et parfois la discrimination constituent un sérieux frein pour les étudiants étrangers à la recherche d’un logement à Winnipeg.

La présidente de l'Association étudiante de l'Université du Manitoba, Tracy Karuhogo, estime que les étudiants étrangers ont beaucoup de mal à trouver un logement accessible et abordable.

De nombreuses universités proposent des logements sur le campus, mais les possibilités sont limitées, certains logements sont éloignés et les coûts sont très élevés , explique-t-elle.

Selon elle, en moyenne 1100 logements sont offerts sur le campus de l’Université du Manitoba, mais ils sont toujours occupés, car plus de 26 000 étudiants se battent pour en obtenir un.

La situation est telle que de nombreux étudiants étrangers se retrouvent avec plusieurs locataires dans des logements d’une ou deux chambres, note-t-elle.

Et ils devront composer avec des coûts de plus en plus excessifs, constate Satyam Bhanot, étudiant en informatique à l’Université du Manitoba, qui a cherché un appartement pendant trois mois dans la capitale manitobaine.

Les agents de location me disent toujours la même chose : "Appelez-moi la semaine prochaine, appelez-moi à la fin du mois prochain", et tout d’un coup, ce n’est plus disponible , se désole-t-il.

Je me promène à pied toute la journée à la recherche d'un logement. Je fais 17 000 pas toute la journée et je n’ai pas encore trouvé un endroit décent , témoigne Keshav Malhotra, 20 ans, arrivé d'Inde le 24 août pour étudier à Winnipeg.

À Winnipeg, le coût moyen d'une location de deux chambres est de 1350 $, selon un rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

Même à ce prix, vous n'obtenez pas un appartement entièrement meublé et bien entretenu , rectifie M. Bhanot.

Paperasserie, escroquerie, discrimination

Récemment, Satyam Bhanot a trouvé un logement près du quartier Saint-Vital il y a un peu plus d'une semaine, mais il y a eu beaucoup de paperasserie, car les étudiants internationaux ont besoin d'un garant.

Alors que j'étais encore en train de faire mes papiers et que j'étais dans la liste d'attente, l'agent de location m'a appelé et m'a dit que le logement était déjà réservé pour d'autres locataires , relate-t-il.

Souvent, les annonces ne correspondent pas aux photos. Le loyer peut être élevé, même pour des appartements avec une salle de bain partagée par huit personnes , souligne Keshav Malhotra.

Ouvrir en mode plein écran Selon la présidente de l'Association étudiante de l'Université du Manitoba, Tracy Karuhogo, la crise alimente, entre autres, une forme d'escroquerie de la part des locateurs. Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

La présidente de l'Association étudiante de l'Université du Manitoba, Tracy Karuhogo, qui, elle-même, est arrivée en 2019 affirme que la recherche d'un logement hors campus peut s'avérer difficile en raison des escroqueries et des fausses annonces.

J'ai entendu parler de cas où des propriétaires ont demandé à des étudiants d'envoyer une caution depuis leur pays d'origine et où, lorsque les étudiants sont arrivés, l'adresse n'existait pas , explique-t-elle.

D’autres étudiants ont indiqué que lorsqu'ils ont essayé de trouver des logements en ligne sur Kijiji, la plupart des propriétaires demandaient une caution avant même de visiter les lieux.

Par ailleurs, Tracy Karuhogo dit avoir été confrontée à de nombreuses discriminations raciales lors de sa recherche de logement. On m'a refusé un appartement à louer, car le propriétaire a dit que je ne pouvais pas me le permettre en raison de mon pays d'origine , se souvient-elle.

Je ne sais pas pourquoi ils ne nous font pas confiance, je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas nous donner un logement , s’indigne Satyam Bhanot

Plafonnement du nombre d'étudiants étrangers?

Au début du mois, le ministre fédéral du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Sean Fraser, a proposé de plafonner le nombre d'étudiants étrangers afin d'alléger la pression sur le marché du logement.

M. Fraser a l'intention de mener des discussions avec les établissements d'enseignement postsecondaire pour déterminer les pistes de solutions afin de faciliter la recherche du logement pour les étudiants dans un marché locatif nerveux.

L'Alliance canadienne des associations d'étudiants (ACAE) ne soutient pas l’approche du plafonnement. Mme Karuhogo, qui est également secrétaire de l' ACAE , estime qu'il faut plutôt injecter davantage de fonds fédéraux dans le logement pour les étudiants étrangers.

Selon elle, le Canada est une destination populaire pour les étudiants étrangers, qui contribuent à l'économie en comblant les lacunes de la main-d'œuvre.

Je pense que le gouvernement devrait tout d'abord faire mieux pour trouver des données sur le logement étudiant, car c'est ainsi qu'il saura si ce sont les étudiants étrangers qui sont à l'origine de la crise du logement , propose-t-elle.

Selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, un nombre record de 550 150 permis d'études pour étudiants étrangers a été délivré l'année dernière.

Avec les informations de Zubina Ahmed