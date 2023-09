Vague de chaleur en Mauricie-Centre-du-Québec

Une vague de chaleur s’étend sur la région en ce début de semaine. Les journées de lundi à mercredi seront particulièrement chaudes alors qu’Environnement Canada prévoit « des températures pouvant dépasser 30 degrés Celsius et des valeurs d'humidex allant de 36 à 42. »

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) rappelle à la population les mesures d’usage à appliquer dans de telles circonstances.

D'abord, il est important de bien s'hydrater et de rester au frais en passant quelques heures par jour dans des endroits climatisés ou plus frais. Ensuite, le CIUSSS MCQ recommande de réduire les efforts physiques à l'extérieur, particulièrement entre 10 heures et 15 heures.

Maux de tête, apparition de boutons sur la peau, signes de déshydratation, fatigue et nausées sont des exemples de symptômes à surveiller en temps de grande chaleur.

Les risques sont d’ailleurs plus grands pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques.

La santé publique rappelle également qu’il est possible de téléphoner à Info-Santé 811 ou de consulter un professionnel de la santé pour toutes questions en lien avec l’état de santé.