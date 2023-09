Les médecins peuvent désormais prescrire des laissez-passer au Musée canadien de la nature

Les patients peuvent désormais se voir prescrire une visite au Musée canadien de la nature (MCN) par un médecin. En effet, l'établissement culturel collabore avec PaRx, un programme national de prescription d'activités en pleine nature qui encourage les professionnels de la santé à prescrire des sorties en plein air.

Le temps passé dans la nature est extrêmement bénéfique pour un large éventail de problèmes de santé , soutient la présidente de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement, Melissa Lem.

Également directrice du programme PaRx de la BC Parks Foundation, Mme Lem explique que le temps passé dans la nature devrait être le quatrième pilier de la santé. Il est tout aussi important qu'un régime alimentaire sain, l'exercice physique et le sommeil pour promouvoir un mode de vie sain , a-t-elle déclaré la semaine dernière à l'émission All In A Day de CBC .

Ouvrir en mode plein écran Pour Dr Melissa Lem, la prescription de billets d'entrée dans les musées peut également aider des familles entières à déstresser. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Des sites impressionnants bons pour la santé

Selon Dr Melissa Lem, une telle prescription serait considérée comme une forme de prescription sociale, dans laquelle les professionnels de la santé recommandent des expériences telles que visiter des galeries d'art ou passer du temps à l'extérieur. Elle confie aussi que ces escapades peuvent permettre à la personne de rompre avec la monotonie et de s'émerveiller.

Pour Dr Lem, la prescription de billets d'entrée dans les musées peut également aider des familles entières à déstresser. Et de souligner que le simple fait de regarder des photos ou d'écouter la nature peut s'avérer bénéfique.

Il est prouvé que les personnes qui passent du temps entourées de sites intéressants et impressionnants dans différentes galeries peuvent réduire leur anxiété, le stress et même les douleurs chroniques , fait-elle valoir.

Ouvrir en mode plein écran Les 11 000 infirmières, psychologues, psychothérapeutes et ergothérapeutes inscrits au programme PaRx peuvent tous prescrire des laissez-passer pour le musée. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Aimer la nature pour pouvoir la protéger

Également invitée à All In A Day, la vice-présidente Expérience et engagement au MCN , Angeline Laffin, a fait savoir que le musée offre suffisamment d'émerveillement pour remplir n'importe quelle ordonnance. Nous avons ici des créatures vivantes qu'il serait difficile de trouver dans la nature, qu'il s'agisse d'un concombre de mer ou d'une étoile de mer , a-t-elle confié.

Publicité

Les 11 000 infirmières, psychologues, psychothérapeutes et ergothérapeutes inscrits au programme PaRx peuvent tous prescrire des laissez-passer pour le musée, précise Dr Lem ajoutant qu’une fois que le patient a obtenu l'ordonnance, il lui suffit de se rendre au musée sans réservation.

Nous voulons que les gens tombent amoureux de la nature. Qu'ils y passent du temps et, plus important encore, qu'ils repartent en se sentant obligés de l'aimer et de faire quelque chose pour la préserver. , explique Mme Laffin.