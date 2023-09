Dossier santé numérique : la firme choisie par Québec a connu des ennuis dans le monde

À la fin du mois d'août, le gouvernement Legault annonçait avoir choisi Epic Systems Corporation pour bâtir le futur dossier santé numérique (DSN), un vaste projet d’informatisation des données médicales pour les patients du Québec. Or, l’expérience a tourné au vinaigre dans des pays où cette énorme firme américaine a décroché des contrats semblables, a constaté Radio-Canada.

Des dépassements de coûts évalués à deux millions de dollars par semaine. Une baisse de productivité de 20 % dans les urgences. Une panne de système forçant les ambulances à se diriger vers d’autres établissements pendant quatre heures.

Le réseau des Cambridge University Hospitals (CUH), au Royaume-Uni, qui compte près de 1500 lits et 9000 employés, a vécu des moments très difficiles lors de la mise en service de son dossier de santé électronique, en 2014.

Un article scientifique de 2019 publié dans l'International Journal of Medical Informatics décrit les perturbations liées à cet énorme changement technologique piloté par la firme américaine Epic Systems Corporation, dont le contrat atteignait 200 millions de livres sterling (340 millions de dollars canadiens).

Pendant des mois, les médecins ont éprouvé des ennuis avec la prescription de médicaments. La qualité des soins offerts aux patients a aussi été touchée. Les problèmes se sont révélés à ce point importants que le réseau des CUH a dû être mis sous tutelle. Son directeur général a même été contraint de démissionner en 2015.

Deux ans après l’implantation du système, une inspection confirmait que la situation était enfin stabilisée.

Les implantations à grande échelle qui ont vraiment réussi, il n’y en a pas beaucoup avec le modèle Epic , analyse froidement Jean Noël Nikiema, codirecteur du laboratoire Transformation numérique en santé et professeur adjoint à l’École de santé publique de l’Université de Montréal.

Plusieurs articles scientifiques démontrent en effet que depuis le milieu des années 2010, la mise en service des solutions technologiques d’Epic Systems Corporation a entraîné des problèmes cliniques, financiers et d’interopérabilité avec les autres systèmes existants.

Les Québécois doivent se préparer : ils risquent de subir le même sort, prévient M. Nikiema. Je pense que ce ne sera pas très différent. Je pense que ce sont des choses qu’on va certainement retrouver rapidement une fois que le système sera mis en place.

Epic Systems Corporation étant une firme américaine, ses solutions ont d’abord et avant tout été conçues pour le marché des États-Unis. Lorsqu’un pays avec un système de santé différent achète ses produits, des ajustements sont donc nécessaires.

Cela crée parfois des aberrations en matière linguistique, notamment. Un article publié par le média Politico évoque l’exemple du Danemark, qui a implanté le système dans 18 hôpitaux en 2016.

Dans le dossier médical électronique des patients, le terme césarienne (appelée C-section en anglais) était mal traduit en danois et était désigné comme une « suite exécutive ».

La jambe droite des patients était plutôt décrite comme la jambe correcte ; le terme right, en anglais, avait aussi été mal traduit en danois.

D’autres problèmes se sont révélés beaucoup plus sérieux au Danemark, comme la difficulté à identifier certains nouveau-nés ou des échantillons sanguins jamais envoyés au laboratoire, en raison de défaillances dans le système.

L’an dernier, un autre article scientifique de l'International Journal of Medical Informatics révélait que cinq ans après la mise en service du produit d’Epic Systems Corporation, le Danemark n’était pas encore venu à bout de tous les écueils.

La Finlande, qui a implanté la même solution dans une région en 2018, connaît aussi des problèmes. Moins de 10 % des médecins concernés estiment que le produit d'Epic Systems Corporation contribue à améliorer la qualité des soins offerts aux patients.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) n’est pas encore en mesure de dire à quel montant s’élève le contrat octroyé par le Québec à l’entreprise.

La contractualisation se déroule actuellement et les détails seront communiqués publiquement au moment opportun , a indiqué par courriel Marie-Pierre Blier, porte-parole du MSSS.

Or, ce n’est pas qu’une question de coûts qui a mené à la sélection d’Epic Systems Corporation pour déployer le DSN au Québec.

La solution d’Epic Systems Corporation répond à l’ensemble des exigences de l’appel d’offres en matière de sécurité. Notons que l’appel d’offres comportait également des exigences en matière d’interopérabilité des systèmes, d’architecture cible et de télécommunications , indique Mme Blier.

Epic Systems Corporation est un leader mondial dans le marché des solutions de dossiers santé numérique et possède plusieurs expériences réussies en déploiement de projets d'envergure en santé et services sociaux.

Mme Blier rappelle par ailleurs que la solution informatique de l’entreprise a été déployée dans une quinzaine de pays. Malgré les ratés bien documentés, elle cite en exemple la Finlande et le Royaume-Uni, entre autres.

Par courriel, Epic Systems Corporation dit être en discussion depuis un certain temps avec le Québec afin de bien cerner les enjeux qui lui sont propres.

À travers nos contrats avec la Finlande, le Danemark et le Royaume-Uni, nous avons appris à identifier différents besoins plus tôt dans le processus de démarches exploratoires , écrit la porte-parole de l’entreprise, Anna McCann.

Elle ajoute que l’implantation de sa solution technologique a permis à différents pays d’éviter des erreurs médicales, de sauver des vies et d’économiser sur les frais d’imprimerie, par exemple.

Le contrat octroyé à Epic Systems Corporation par le gouvernement du Québec ne vise pour l’instant que deux régions pilotes : le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l'Île-de-Montréal et le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. Le DSN devra y être déployé d’ici deux ans.

Si l'implantation est concluante, cette solution pourra être étendue à l'ensemble du Québec , indiquait le gouvernement dans son communiqué de presse, le 25 août dernier.

Aux yeux du chercheur Jean Noël Nikiema, toutefois, faire affaire avec une firme étrangère risque de provoquer des effets secondaires , comme des difficultés pour le Québec à faire lui-même les mises à jour du DSN ou à y apporter de simples correctifs.

M. Nikiema déplore aussi le choix du Québec d'opter pour ce qu'il qualifie de monoculture , soit un système unique avec une aussi vaste mission. Le chercheur rappelle que le devis de l’appel d’offres totalisait presque 800 pages, ce qui témoigne de la lourdeur du projet.

On pourrait juste cibler certaines [fonctionnalités], telles que la prescription électronique, la transmission des résultats de laboratoire, la transmission des signes et symptômes diagnostics des patients , illustre-t-il.

On pourrait mettre beaucoup plus d’efforts dans ces domaines-là plutôt que de penser à un système aussi grand et aussi générique pour tout le monde. C’est franchement quelque chose que je n’aurais pas choisi.

Ce que ça laisse présager, c'est une transition qui ne sera pas tout en douceur , prévient pour sa part Samuel Cossette, chercheur, doctorant et chargé de cours à la Faculté de communication de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

M. Cossette redoute entre autres l’inévitable baisse de productivité qui surviendra au moment de mettre le DSN en service.

Surtout, il se demande si le réseau québécois de la santé, déjà lourdement éprouvé par une pénurie de personnel, aura les reins assez solides.

Il faut se questionner si le réseau, dans son état actuel, est en mesure de soutenir et d'absorber une telle baisse de productivité, alors que dans bien des services et dans bien des régions, on peine à assurer les services de base à la population et on a des professionnels qui sont bien souvent déjà surchargés.