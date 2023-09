Un homme arrêté pour délit de fuite à Chandler

Un homme a été arrêté dimanche soir relativement à un délit de fuite dans le secteur de Chandler.

D’après la Sûreté du Québec (SQ), les policiers ont été appelés vers 21 h 30 par un citoyen qui se plaignait de détonations suspectes derrière un bâtiment à Chandler.

Les policiers ont identifié un homme de 37 ans qui a pris la fuite avec sa voiture, indique la SQ .

La poursuite policière s’est terminée par une collision entre la voiture de patrouille et le véhicule du suspect. Un agent de la paix a été blessé légèrement dans cette poursuite.

La SQ ajoute qu’un enfant de six ans et une femme de 34 ans étaient présents dans la voiture et que la DPJ a été contactée.

Le suspect demeure détenu et doit comparaître lundi en lien avec des accusations de délit de fuite, de conduite dangereuse et de séquestration.