La saison touristique reprend son envol à Magog après un été plus difficile

La saison touristique n'a pas été celle espérée par les commerçants de Magog, mais avec les beaux jours du début du mois de septembre elle semble reprendre un certain élan.

Les acteurs de l'industrie touristique à Magog ont de quoi se réjouir depuis les derniers jours après avoir connu un début de saison lent et difficile en raison des conditions météorologiques défavorables au tourisme.

Les touristes ont effectivement été un peu moins nombreux que pendant la pandémie à choisir la région pour y passer leurs vacances.

On a eu beaucoup de pluie, ça été un peu difficile de gérer les annulations de dernière minute, mais là ça semble revenir un peu plus à la normale , assure la directrice de l'Auberge de jeunesse Magog-Orford et du Café Les Estries, Laetitia Gagnon qui a noté une hausse de l'achalandage seulement après les deux semaines de vacances de la construction. Heureusement, les touristes semblent vouloir être au rendez-vous cet automne.

Ce week-end, on a été à 100 % du taux d'occupation et les prochaines semaines s'annoncent pareil. C'est sûr que l'on a beaucoup d'activités dans le coin comme la Flambée des couleurs, la Grande Coulée. Ça amène beaucoup de gens dans la région et c'est toujours le fun.

Les touristes sont majoritairement du Québec, certains des États-Unis et d'ailleurs au Canada, ajoute Mme Gagnon. Beaucoup d'Européens aussi parce qu'ils sont un peu plus habitués aux auberges de jeunesse, je dirais.

Ouvrir en mode plein écran Les touristes sont de retour à Magog en même temps que les beaux jours de septembre pour le plus grand bonheur des commerçants. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Et l'inflation dans tout ça?

L'inflation a certainement aussi eu son mot à dire sur la baisse d'achalandage.

On se retrouve à devoir augmenter nos prix et c'est sûr que les gens sont moins contents. On essaie de ne pas y aller trop d'un coup, mais on n'a pas le choix, alors ça fait mal à ce niveau-là , ajoute Laetitia Gagnon.

Comme l'Auberge de jeunesse Magog-Orford héberge également des personnes en situation précaire durant la basse saison, elle réussit à garder tout de même la tête hors de l'eau.