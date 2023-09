Les espèces invasives, un fléau économique et une grave menace pour la biodiversité

D’ici 2050, si aucune mesure n’est prise, le nombre d’espèces envahissantes à travers le monde pourrait augmenter de 36 % par rapport à 2005 et les coûts économiques pourraient quadrupler, selon un nouveau rapport de l’ONU.

Vous ne les voyez pas toujours, mais ces espèces sont là , dit Anibal Pauchard, l’un des coauteurs du rapport produit pour la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), l'équivalent du Groupe d'experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour la biodiversité.

En effet, on dénombre quelque 37 000 espèces exotiques – des espèces introduites par l’homme sur un territoire – dans le monde.

Parmi ces espèces, on compte plus de 3500 espèces exotiques envahissantes invasives, c'est-à-dire qu'il existe des preuves des effets négatifs et, dans certains cas, irréversibles qu'elles provoquent.

De ces espèces :

22 % sont des invertébrés;

14 % sont des vertébrés;

11 % sont des microbes;

6 % sont des plantes.

On peut penser à la présence de la carpe asiatique dans les Grands Lacs qui menace l'écosystème en se reproduisant à grande vitesse. L’agrile du frêne et la tordeuse des bourgeons de l'épinette menacent de plus en plus les forêts et l’ensemble de l'écosystème du Canada.

Ouvrir en mode plein écran L'agrile du frêne est originaire de Chine et d'Asie orientale. Sa présence en Amérique du Nord a été constatée pour la première fois en mai 2002, dans le sud-est du Michigan aux États-Unis, puis en Ontario, en juillet de la même année. Photo : iStock / yod67

Il y a les vers sauteurs asiatiques qui ravagent les forêts américaines. La perche du Nil, introduite dans le lac Victoria bordant le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie, à la suite à l’effondrement des stocks de deux espèces de tilapia, a épuisé la faune locale.

Des champignons microscopiques, comme le Batrachochytrium dendrobatidis, causent une mortalité massive dans certaines régions du monde.

Même des espèces emblématiques du Canada, comme le castor, l’écureuil et le raton laveur, sont considérées comme envahissantes ailleurs dans le monde.

Ouvrir en mode plein écran En Europe, l'écureuil est considéré par l’Union internationale pour la conservation de la nature comme faisant partie des 100 espèces exotiques envahissantes les plus menaçantes pour la biodiversité. En Grande-Bretagne, l'écureuil gris a pris la place de l’écureuil roux. Photo : iStock

En 2019, le rapport d’évaluation mondiale de l’ IPBES a révélé que les espèces exotiques envahissantes constituent l’un des cinq principaux facteurs directs de perte de biodiversité. À la lumière de ce constat, l’ IPBES a voulu obtenir davantage de données pour mieux comprendre les défis entourant les invasions biologiques.

Ce nouveau rapport, qui sera disponible plus tard cette année, a été rédigé par 86 experts de 49 pays et s’appuie sur plus de 13 000 références. Il a été approuvé samedi à Bonn, en Allemagne, par les représentants des 143 États membres de l’ IPBES .

Les humains sont au cœur du problème

Ouvrir en mode plein écran Des bateaux peinent à naviguer dans la rivière Buriganga à Dacca, qui est envahie par la jacinthe d'eau. Cette plante est l'une des 10 espèces exotiques envahissantes les plus répandues dans le monde. Photo : Reuters / Andrew Biraj

Près de 40 % des 37 000 espèces exotiques connues aujourd’hui ont été signalées depuis 1970, en grande partie à cause de l’augmentation du commerce mondial et des déplacements humains.

L'accélération de l'économie mondiale, l’intensification et l'élargissement des changements dans l’utilisation des terres et des mers, ainsi que les changements démographiques, sont susceptibles d'entraîner une augmentation des espèces exotiques envahissantes dans le monde entier, affirment les experts du rapport.

Dans des conditions de maintien du statu quo, nous prévoyons que le nombre total d’espèces exotiques continuera d’augmenter.

Déjà, chaque année, 200 nouvelles espèces envahissantes sont enregistrées.

Selon le professeur Pauchard, 85 % des effets des invasions biologiques sur les espèces indigènes sont négatifs.

Ouvrir en mode plein écran La renouée du Japon est une plante exotique envahissante originaire de l'Asie de l'Est qui a été introduite au Québec en 1901 comme plante ornementale. La renouée du Japon est tenace au point de pousser à travers une bâche. Photo : Facebook/Ville de Moncton

Un rôle majeur dans les extinctions de plantes et d’animaux dans le monde

Les espèces invasives sont une grave menace pour la biodiversité, avertit l' IPBES , qui ajoute que la multiplication des espèces envahissantes provoque des effets en cascade sur l’environnement.

D’ailleurs, près de 30 % des espèces exotiques envahissantes modifient les propriétés de l’écosystème. Plusieurs entrent en compétition avec les espèces indigènes, transmettent des maladies et détruisent des habitats.

En fait, les espèces exotiques envahissantes ont été un facteur majeur dans 60 % des extinctions mondiales d'animaux et de plantes et le seul facteur dans 16 % des extinctions mondiales d'animaux et de plantes.

Au moins 218 espèces exotiques envahissantes ont été responsables de plus de 1200 extinctions locales

Parmi ces espèces disparues :

32,4 % étaient des invertébrés;

50,9 % des vertébrés;

15,4 % des plantes;

1,2 % des microbes.

Environ 90 % des extinctions globales sur les îles sont attribuées aux espèces exotiques envahissantes.

Menace pour les humains

Ouvrir en mode plein écran Le virus Zika est un virus transmis par les moustiques qui a été identifié pour la première fois en Ouganda en 1947 chez un macaque rhésus. Photo : Reuters / Juan Carlos Ulate

Outre leurs effets néfastes sur la nature, les espèces invasives menacent les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau, l'économie et la santé humaine.

Les espèces exotiques envahissantes dans le monde représentent un coût économique estimé à plus de 423 milliards de dollars par an, un montant qui quadruple tous les 10 ans depuis 1970. Moins de 10 % de ces coûts sont liés à la gestion des invasions biologiques; le reste est lié aux dommages causés par les espèces invasives.

Ces chiffres sont probablement grandement sous-estimés , soulignent les auteurs du rapport.

La majorité de ces espèces ont par ailleurs une incidence négative sur la santé. On peut penser à l’introduction de maladies, comme le paludisme, le Zika et la fièvre du Nil occidental, propagées par des espèces de moustiques exotiques envahissantes telles que l’Aedes albopictus et l’Aedes aegyptii.

D’autres espèces perturbent la pêche et les ressources alimentaires et nuisent aux moyens de subsistance. Par exemple, dans le lac Victoria, la pêche a décliné en raison de l’épuisement des tilapias, à la suite de la propagation de la jacinthe d’eau, qui est l’espèce exotique envahissante terrestre la plus répandue dans le monde.

Plus de 2300 des 3500 espèces exotiques envahissantes sont présentes sur les terres gérées par les peuples autochtones, ce qui représente une menace pour leur qualité de vie et leur identité culturelle.

Un problème exacerbé par les changements climatiques

Selon la professeure Roy, les changements climatiques augmentent la propagation d’espèces envahissantes, notamment en étendant l’aire de répartition des espèces envahissantes vers le nord. Les événements extrêmes provoqués par les changements climatiques, comme les inondations et les sécheresses, aident également les espèces à s’étendre plus loin.

Les facteurs anthropiques tels que le changement climatique constituent la boîte de Pétri idéale pour la multiplication et la propagation des espèces exotiques.

Par exemple, les feux de forêt risquent d’être plus intenses en raison de la présence d’espèces exotiques envahissantes. Cela a été le cas d'ailleurs à Hawaï, où des herbes invasives, natives de l’Afrique, ont été les catalyseurs des récents feux meurtriers, rappelle le professeur Pauchard. Il ajoute que la présence d’herbes, d’arbres et d'arbustes invasifs a également exacerbé la saison des feux de forêt au Chili, qui a été l’un des pires jamais enregistrées.

Une partie du XIIIe arrondissement de Paris a été confinée à la fin août pour une opération de démoustication après un signalement de cas de dengue (Nouvelle fenêtre).

Ouvrir en mode plein écran À Hawaï, des herbes envahissantes sont devenues le combustible parfait pour alimenter les feux de forêt. Photo : Associated Press / Matthew Thayer

Un problème trop souvent ignoré

Le rapport montre que 34 % des impacts des invasions biologiques ont été signalés dans les Amériques, 31 % en Europe et en Asie centrale, 25 % en Asie et dans le Pacifique et environ 7 % en Afrique.

Environ 75 % des impacts négatifs sont signalés dans les forêts, les zones boisées et les zones cultivées – et beaucoup moins dans les habitats d’eau douce (14 %) et marins (10 %).

Les îles sont les plus touchées par les espèces exotiques envahissantes. En fait, les plantes exotiques dépassent désormais le nombre de plantes indigènes sur plus de 25 % de toutes les îles.

Ce serait une erreur extrêmement coûteuse que de considérer les invasions biologiques uniquement comme le problème de quelqu’un d’autre.

Mais trop souvent, déplorent les auteurs de l’étude, la présence de ces espèces est ignorée jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Les auteurs de l’étude affirment que les mesures mises en place pour combattre les espèces envahissantes sont insuffisantes et que la plupart des pays ne disposent pas de lois ou de réglementations nationales traitant spécifiquement de ces questions.

Ouvrir en mode plein écran Les carpes asiatiques peuvent consommer de 5 % à 20 % de leur poids chaque jour, laissant beaucoup moins de plantes microscopiques et d'espèces animales pour les poissons indigènes. Photo : Associated Press / Fred Zwicky

Le rapport constate que 45 % des pays n’investissent pas dans la gestion des invasions biologiques.

Et pourtant, l'accord de Kunming-Montréal, adopté par la communauté internationale en décembre 2022, fixe comme objectif de réduire de 50 % le taux d'introduction d'espèces exotiques envahissantes d'ici 2030.

Il est clair que nous n’avons pas réussi à résoudre ce problème. Les politiques sont insuffisantes , dit un autre des coauteurs du rapport, Peter Stoett.

Par contre, les auteurs de l’étude affirment que de futures invasions biologiques peuvent être évitées. L' IPBES liste d’ailleurs trois lignes de défense : la prévention, l'éradication et le confinement.