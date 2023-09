Des recherches en cours pour retrouver un homme disparu en mer à Tidnish, en N.-É.

Une vaste opération de secours est en cours à Tidnish, en Nouvelle-Écosse à la frontière avec le Nouveau-Brunswick pour tenter de retrouver un homme de 64 ans, disparu en mer depuis samedi.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a déclenché les opérations dimanche matin.

Samedi, l’homme était sorti en bateau sur la rivière Tidnish et n’était toujours pas revenu chez lui à quelques kilomètres de là à Northport le lendemain.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Dimanche, son embarcation a été retrouvée sur la rivière, mais il n’y a toujours aucune trace de l’homme disparu.