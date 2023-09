La main-d’œuvre étrangère : une solution qui fait ses preuves

La main-d'œuvre étrangère s'avère une solution qui a fait ses preuves pour contrer la pénurie de travailleurs au sein de l’entreprise saguenéenne CONFORMIT.

La compagnie de création de logiciels informatiques a commencé à recruter à l’étranger il y a cinq ans.

On a débuté par la France, on vise surtout les pays francophones. On en a beaucoup en Tunisie et à Madagascar et on a aussi des Togolais , a souligné le président Éric Desbiens, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Aujourd’hui, 20 employés proviennent de l’extérieur, ce qui représente le quart du personnel de CONFORMIT.

D’ici un an, 15 autres travailleurs fouleront le sol canadien. Ils sont déjà à l’embauche de l’entreprise qui a ouvert un bureau en Tunisie pour leur permettre de travailler à distance en attendant les procédures d’immigration.

Si on veut de bons travailleurs, il faut qu’ils soient heureux. Donc, il faut s'assurer qu’ils aient un bel environnement et qu’ils soient acceptés.

Éric Desbiens estime qu’il est primordial de prendre le temps de bien faire les choses pour permettre aux familles de s’intégrer.

Avec les familles, ça fait 60 à 65 personnes. L’intégration dure deux ou trois semaines, mais l’enracinement, c’est les aider à se faire des amis, un réseau social et se faire accepter , explique M. Desbiens.

Manque de logements

Comme plusieurs employeurs, Éric Desbiens doit jongler avec le manque de logements qui complique le recrutement.