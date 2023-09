Lundi, Environnement Canada a diffusé un avertissement de chaleur pour les régions de l'Estrie et du Centre-du-Québec.

Dans son avertissement, Environnement Canada précise que les journées de lundi à mercredi seront particulièrement chaudes avec des températures pouvant dépasser 30 degrés Celsius et des valeurs d'humidex allant de 36 à 42.

La chaleur pourrait se poursuivre également jeudi et vendredi pour les régions plus au sud de la province.

La masse d'air chaud et humide touche une bonne partie de la province.

Pour réduire les risques liés à la chaleur, Environnement Canada rappelle qu'il faut boire beaucoup d'eau et éviter les activités extérieures lors des périodes les plus chaudes de la journée. Les risques sont plus grands pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l’exercice à l’extérieur.

D'ailleurs, certaines piscines de la Ville de Sherbrooke, les jeux d'eau et la plage municipale de Deauville sont ouverts.