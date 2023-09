Vague de chaleur exceptionnelle pour un début septembre

Alors que l’été a été plutôt frais, le mois de septembre s’amorce avec une vague de chaleur inhabituelle qui pourrait faire tomber des records.

Environnement Canada a émis un avertissement de chaleur jusqu’à mercredi. Les températures vont frôler ou dépasser les 30 degrés Celsius dans la région de Québec alors que l’indice humidex pourrait atteindre jusqu'à 40.

C’est environ 10 degrés au-dessus de la normale.

C’est une masse d'air chaud et humide qui réussit à remonter du sud des États-Unis qui nous rapporte l’humidité du golfe du Mexique et qui va rester en place plusieurs jours , explique le météorologue Guillaume Perron d’Environnement Canada.

À Québec, le maximum attendu lundi est de 29 °C. Avec l’humidex, la température ressentie pourrait atteindre 37.

Le record de température pour un 4 septembre dans la région pourrait ainsi être fracassé. Il avait fait 27,6 degrés en 1990 .

Mardi et mercredi, Environnement Canada prévoit que le mercure dépassera la barre des 30 degrés, avec un maximum attendu de 31 °C.

La région de Québec n’a pas connu de températures aussi élevées depuis plus de 20 ans. Il avait fait au-delà de 30 degrés pendant deux journées consécutives au début de septembre 2002.

La normale maximale pour un 4 septembre est de 19 degrés.

Quelques piscines encore ouvertes

Les résidents de Québec peuvent profiter des installations aquatiques extérieures pour une dernière journée. Six piscines publiques sont encore ouvertes dans les différents arrondissements.

Il s’agit des piscines de la Base de plein air La Découverte, de la Marina Saint-Roch, du parc Saint-Charles-Garnier, de Giffard, du Centre de plein air de Beauport et du Parc Maria-Goretti.

Le bassin de baignade de la Station de la Plage de la promenade Samuel de-Champlain demeure ouvert jusqu’à mardi.

Environnement Canada rappelle aux personnes à risque, comme les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ainsi qu’aux personnes souffrant de maladies chroniques de se protéger de la chaleur.