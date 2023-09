Des centaines de travailleurs attendus à Ottawa pour la marche de la fête du Travail

Le Conseil du travail d’Ottawa et du district attend au moins 600 travailleurs et représentants de syndicats lundi à Ottawa pour la marche de la fête du Travail. Celle-ci partira à midi de l’hôtel de ville pour se terminer au parc McNabb où un pique-nique gratuit sera offert aux participants.

On attend au moins ce qu'on avait l'année dernière ou encore plus parce que [la marche] est de plus en plus populaire et on dirait que les gens commencent à se rendre compte que les syndicats et le travail, c’est extrêmement important , a déclaré le vice-président du Congrès du travail du Canada, Larry Rousseau à l'émission Les Matins d'ici.

Il n’y aura pas 30 000 personnes dans les rues, c'est certain, mais je crois que tout le monde est conscient que même s’ils ne se déplacent pas en cette journée de congé, il faut vraiment continuer à lutter pour ce que nous avons.

Des revendications sur l’abordabilité

Pour lui, cette marche est une occasion de souligner non seulement les gains obtenus par les travailleurs au cours des dernières années mais aussi ce qui reste à faire pour eux. Il y a de plus en plus d'engouement pour justement souligner que c'est en marchant, en se battant et surtout en manifestant que nous allons avoir ces gains-là, ça ne vient pas tout seul! Il faut vraiment toujours travailler pour avoir plus , a-t-il expliqué.

Ouvrir en mode plein écran Larry Rousseau, vice-président du Congrès du travail du Canada (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Les revendications de cette année seront essentiellement axées sur l’inflation, la crise du logement, les conditions de travail et l’accès aux soins de santé pour tous. Nous voulons vraiment continuer notre lutte pour que tout le monde ait non seulement les soins dentaires, mais aussi l'assurance médicaments. C'est tellement important. Alors, il faut vraiment se battre pour obtenir ce qui nous est dû dans la vie , fait valoir M. Rousseau.

Publicité

Des conditions de travail de calibre mondial, dit Trudeau

De son côté, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a profité de la fête du Travail pour souligner les efforts mis de l'avant par son gouvernement pour améliorer la situation des travailleurs.

Le premier ministre a rappelé qu'au cours de la dernière année son gouvernement a augmenté le salaire minimum fédéral en le faisant passer de 15,55 $ à 16,65 $ l’heure, instauré 10 jours de congé de maladie rémunérés pour tous les travailleurs des milieux de travail privés sous réglementation fédérale et augmenté l’allocation canadienne pour les travailleurs.

En réfléchissant à la vision et à la persévérance des militants syndicaux qui ont lutté pour des salaires équitables, des congés payés, des soins de santé universels et des pensions, nous réitérons notre engagement à fournir à nos travailleurs de premier plan les conditions de travail de calibre mondial qu’ils méritent , a-t-il déclaré.

Plus de détails à venir