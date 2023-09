L’humour sous toutes ses formes au TRIP de Trois-Rivières

L’humour a pris d’assaut la Ville de Trois-Rivières en cette fin de semaine de la fête du Travail. Une première édition du festival TRIP aux couleurs de la diversité et de la découverte de formes d’arts.

Théâtre de rues, performances de cirque, spectacles d’humour, gala de lutte ou encore bingo humoristique, la variété de choix était au rendez-vous pour les festivaliers. Il s’agissait d’une façon pour Culture Trois-Rivières et pour la Corporation des événements de Trois-Rivières de démontrer que l’humour peut se retrouver sous une multitude de formes d’arts.

[Parfois] ce sont des formes de théâtre un peu plus nichées que l’on présente rarement à Trois-Rivières. En festival ce qu’on se permet de faire c’est d’aller explorer de nouvelles formes d’art, qu’on voit moins en humour, mais qui fonctionnent bien et que les gens apprécient découvrir , explique la directrice générale de Culture Trois-Rivières, Nancy Kukovica.

Elle ajoute que le format du festival permet de compléter l’offre des salles de spectacles à Trois-Rivières.

Cette variété de programmation a également permis à l’organisation de rejoindre un large public.

L’humour, c’est quelque chose qui est partagé par toutes les générations. Les humoristes ont ce talent-là de réunir l’ensemble du public. Parfois ça va être niché, mais la majorité du temps, rire c’est pour tout le monde, pour tous les goûts.

Ouvrir en mode plein écran Diverses prestations, comme celle de la famille Bacon-GoldenCrust, ont eu lieu sur la rue des Forges, à l’Espace Badeaux et à la Plaza de l’Amphithéâtre Cogeco. Photo : Radio-Canada / Kassandra Lebel

Le clou du spectacle

Pour se démarquer des autres festivals d’humour présentés au Québec, le TRIP a misé sur l’engouement des balados en offrant au public l’expérience d’assister aux enregistrements. Ainsi, le 5 à 7 podcast, Couple ouvert et Le Gong Show ont été enregistrés à la salle J.-Antonio Thompson.

C’est toutefois le balado Sexe oral, animé par Joanie Grenier et Lysandre Nadeau, qui a volé la vedette alors que 4 000 personnes étaient présentes à l’Amphithéâtre Cogeco dimanche soir.

Ouvrir en mode plein écran Christine Morency, Claude Bégin, Jay Scott et Claudia Bouvette étaient les invités des animatrices Joanie Grenier et Lysandre Nadeau. Photo : Gracieuseté de TRIP d'humour

Les galas moins populaires, mais tout de même appréciés

Les soirées de vendredi et de samedi se sont terminées avec une formule classique de galas. Vendredi, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Adib Alkhalidey, Michel Barrette, Korine Côté et André-Philippe Gagnon ont foulé les planches de l'Amphithéâtre Cogeco.

Samedi, c’est devant une salle des plus réceptives et participatives qu’ont joué Mehdi Bousaidan, Neev, Arnaud Soly et Louis-Josée Houde. La variété des thèmes abordés, de la nostalgie, aux voyages en passant par la réalité d'être parents, a su charmer le public trifluvien.

Ouvrir en mode plein écran Louis-Josée a présenté du nouveau matériel humoristique au gala de fermeture samedi soir. Photo : Radio-Canada / Fanchon Aubry

« C'était super! On a bien ri, ça a fait du bien! » ont mentionné à plusieurs reprises des spectateurs à la sortie du spectacle.

Bien que tous les billets des galas n’aient pas été vendus, l’organisation souligne que l’engouement du public pour le festival a été en augmentation tout au long de la fin de semaine.

Le bilan complet de cette première édition suivra plus tard cette semaine.