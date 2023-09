Avertissement de chaleur accablante en Ontario

Du temps chaud et humide est prévu pour lundi un peu partout en Ontario, y compris à Toronto, à Windsor et à Sudbury. L'humidex pourrait grimper jusqu'à 40, selon Environnement Canada.

Cette chaleur extrême devrait persister jusqu'à mardi ou mercredi, selon les régions, prévient Environnement Canada.

Entretemps, les maximums diurnes devraient être de 29 à 34 °C, ce qui est « très inhabituel » pour le début de septembre, indique l'agence fédérale.

Le jour le plus chaud devrait être mardi. Les minimums au cours de la nuit seront d'entre 17 et 23 [À Toronto et à Windsor], ce qui offrira peu de répit de la chaleur.