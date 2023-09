Un jeune homme qui est soupçonné d'avoir blessé six personnes dimanche soir à Montréal en fonçant sur elles au volant de son automobile a été arrêté et transporté dans un centre de détention du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Il comparaîtra lundi matin à la Cour du Québec.

Les personnes blessées auront toutes la vie sauve, selon la police, bien que certaines d'entre elles ont subi de sérieuses blessures. On ne connaît toujours pas l'âge des victimes.

L'évènement s'est produit vers 20 h 20 au parc Le Carignan, derrière l'école du même nom située sur le boulevard Rolland, entre les rues Renoir et de Dijon, dans l'arrondissement de Montréal-Nord.

Le SPVM explique qu'une bagarre aurait éclaté entre plusieurs personnes avant que le suspect, âgé de 22 ans, n'utilise son automobile pour faucher six personnes. Le mobile de la dispute n'est pas encore connu.

La bagarre, qui avait lieu entre plusieurs individus, a commencé dans le parc et les gens se seraient déplacés non loin des lieux, sur la rue Dijon qui côtoie le parc, et c'est à cet endroit que le véhicule aurait heurté les six personnes , explique la porte-parole du SPVM , Véronique Dubuc.

Un périmètre de sécurité a été mis en place par la police dans le parc Le Carignan afin que les enquêteurs puissent recueillir des informations sur cette affaire.

Avec les informations de La Presse canadienne