Un vibrant hommage à Céline Dion et aux 30 ans de l’album D’eux

Cinq mille personnes étaient rassemblées à l’Agora de Québec pour découvrir le spectacle-événement « Pour toi Céline — Hommage à l’album D’eux », organisé dans le cadre de la SuperFrancoFête. Ce spectacle d’envergure adressé à Céline Dion, tel un grand message d’amour, a su enchanter le public par son répertoire aux résonances multiples, variées et mémorables.

C’est la chanson J’irai où tu iras, interprétée par Roch Voisine, Chimène Badi, Véronic DiCaire, Corneille, Élodie Frégé et Patrick Fiori, qui a ouvert le bal dans une atmosphère de fête et de bienveillance. Ce titre iconique de l’album D’eux, écrit et réalisé par Jean-Jacques Goldman, a déclenché des applaudissements retentissants. Puis, Isabelle Boulay est venue interpréter l’incontournable Je sais pas, un autre grand succès tiré de cet album francophone le plus vendu de tous les temps.

La distribution du spectacle était relevée avec des artistes de renom, dont Corneille, Véronic DiCaire, Roch Voisine, Chimède Badi et (absents de la photo) Anne Sila, Bruno Pelletier, Isabelle Boulay, Vincent Niclo et Axelle Red. Photo : Radio-Canada / Samuel Houde

Les musiciens de Céline Dion de même que ses choristes et son directeur musical, Scott Price, ont donné vie à la vingtaine de chansons au programme qui ont été interprétées par de grands artistes de la francophonie. Une cinquantaine de membres de la famille de Céline Dion étaient également présents dans le public. De quoi faire bien plaisir aux nombreux admirateurs de la diva.

«C'était super beau! Touchant également. La famille de Céline qui était présente, c'était beau. C'était beau de voir tout le monde rassemblé pour Céline vu qu'on ne la voit pas souvent ces temps-ci», a souligné la spectatrice Anne-Marie Barbeau, au centre de la photo. Photo : Radio-Canada / Samuel Houde

Céline Dion a elle aussi été présente dans le spectacle par le biais de vidéos d’archives qui ont offert de beaux moments d’émotions aux spectateurs, comme en témoigne Simon Fréchette. Pour ce grand admirateur de Céline Dion, la diffusion de ces archives a représenté les moments les plus touchants de la soirée: Pour moi qui aime l’aspect féerique de l’histoire de Céline, qui n'est partie de rien et qui est allée loin, de voir Céline dans les vidéos, ça apportait vraiment l’émotion .

Il faut dire que le spectacle a ratissé large, ne se contentant pas de revisiter les chansons du mythique album D’eux. La production d’environ deux heures a embrassé la carrière de la chanteuse à partir de l’époque de la sortie de l’album D’eux, en 1995, jusqu’à aujourd’hui. Ainsi, le public a pu apprécier des chansons inoubliables telles que My Heart Will Go On, All By Myself et Encore un soir.

Patrick Fiori a offert une interprétation prenante de la chanson «S'il suffisait d'aimer». Photo : Radio-Canada / Samuel Houde

Les spectateurs ont accompagné la chanson «S'il suffisait d'aimer» avec des bracelets lumineux. Photo : Radio-Canada / Samuel Houde

Le directeur musical de Céline Dion, Scott Price, au piano, entouré d'autres musiciens. Photo : Radio-Canada / Samuel Houde

Des admiratrices de Céline Dion en provenance des États-Unis, de l'Australie et du Canada. Alleya de Los Santos (la deuxième à partir de la gauche sur cette photo) raconte avoir adoré ce spectacle qui lui a offert une montagne russe d'émotions en alternant les chansons plus rythmées et les titres plus émouvants. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier