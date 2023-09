Collision mineure entre deux avions à l’aéroport de Vancouver

Deux avions sont entrés en collision à l’aéroport de Vancouver dimanche après-midi. Dans un courriel, Air Canada confirme « qu'un Airbus A319 d'Air Canada Rouge et un Q400 de Jazz Air Canada Express sont entrés en contact sur le tarmac ». Personne n’a été blessé dans l’accrochage.

Alors que l'avion d’Air Canada Rouge était repoussé de la porte d'embarquement, l’extrémité de son aile est entrée en contact avec celle du Q400, qui était stationné à une porte d'embarquement voisine , a précisé un porte-parole d’Air Canada.

Alors qu’on reculait sur le tarmac, on a été secoués par un coup important. C’était une collision , raconte Sylvie Barma, qui était à bord du vol qui s’apprêtait à décoller, en compagnie de son mari et d’un autre couple.

Le pilote a immédiatement arrêté l’avion, on a eu quelques moments d’inquiétude et on a compris qu’on ne pouvait plus bouger. On est restés pris 15 à 20 minutes. Les équipes au sol se sont précipitées, un camion de pompiers est arrivé.

Selon la voyageuse, qui s’apprêtait à rentrer chez elle à Québec, un bout d’aile est tombé de chaque avion. La situation a été bien gérée, tout le monde a été sain et sauf et le pilote était très rassurant , précise-t-elle.

Selon Air Canada, les clients des deux vols rejoindront leur destination finale à bord d’autres avions d’ici la fin de la journée.

Avec les informations de Francis Plourde